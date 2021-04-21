Українські прикордонники спіймали дику тварину і жорстоко поглумилися над нею: відео 18+

"Наближаємось" до Європи, або ж розваги прикордонників... Ось таке шокуюче відео надійшло до нашої спільноти. Якщо вам відомі особи "відважних прикордонників", чи маєте будь яку іншу важливу інформацію щодо даного випадку, просимо повідомити", - говориться в підписі до відео.

На кадрах один з прикордонників наступив тварині на тулуб, іншій - на шию. "Герой" притискав до голови тварини зброю, і кричав: Лежати, на*уй, лежати, стріляти будемо!". Вдавллена в землю тварина відчайдушно кричить, пручатися вона не в змозі.

"Отакі серйозні у нас прикордонники", - каже інший військовий за кадром.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, 18+.

У прикордонній службі відреагували на інцидент

З'ясувалося, що ситуація трапилася восени минулого року, однак завдяки оприлюдненню відео розпочато службове розслідування щодо причетних до знущання над твариною осіб.

"Державна прикордонна служба категорично засуджує поведінку, яка зафільмована на відео. Ще більш прикро від того, що над твариною знущаються ті, хто покликаний захищати і допомагати. Завдяки оприлюдненню цієї ганебної ситуації швидко вдалося встановити осіб, які фігурують на відео. Це двоє військовослужбовців строкової служби одного з підрозділів Луцького прикордонного загону. З їхніх слів, ситуація мала місце восени минулого року", - зазначила представниця Луцької прикордонної служби Магарита Вершиніна.

Прикордонників в разі доведення їхньої вини буде притягнуто до відповідальності.