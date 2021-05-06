Українські пенсіонери знепритомніли від вколотої "вакцини": деталі скандалу в Сумській області

Після уколу шахрай, який прикинувся доктором, вийшов з дому, почекав, поки подіє препарат, і зайшов назад.

У будинку він шукав гроші і цінні речі, але через якийсь час господиня прийшла до тями. Шахрай почав її бити, намагаючись з'ясувати, де знаходяться гроші, але пенсіонерка була не в змозі нормально розмовляти.

Зловмисник підпалив будинок, а сам поїхав на велосипеді. Літня жінка ледве доповзла до сусідки з проханням про допомогу.

"Вогонь був тільки всередині, зовні ще не було. Якби вона не дійшла, якби їй Бог не дав сили, то я не знаю, що б було. Дід лежав на животі, він не міг нічого сказати. Каже, я як п'яний після уколу, не можу поворухнутися", - розповіла сусідка.

У результаті пожежу загасили і на місце приїхала поліція. Зловмисника швидко знайшли. Ним виявився 54-річний раніше судимий житель сусіднього села.

Для "вакцинації" він скористався ветеринарними препаратами, купленими 2 роки тому. Місцеві жителі кажуть, що чоловік наркоман і алкоголік.