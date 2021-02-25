Українські медики висловилися про особливості вакцини: AstraZeneca за її ефективність не відповідає

Фахівці розповідають, що мають питання щодо якості та дієвості даної вакцини, випущеної в Індії за ліцензією британської компанії AstraZeneca.

При цьому керівник управління медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА Тетяна Бондаренко стверджує, що вакцинами AstraZeneca від різних захворювань (правця, дифтерії, гемофільної інфекції) область вже багато років успішно користується.

Вона розповіла, що вакцинуватися від COVID-19 рекомендується людям, у яких:

минуло 6 місяців від підтвердженого захворювання,

немає контакту з хворим на коронавірус,

немає температури та інших ознак вірусу,

у кого не було реакцій на інші щеплення.

Першою у Вінниці дозу отримала сімейний лікар Людмила Бойко, а потім уколи з антитілами отримали медсестри та лікарі мобільних бригад. Всі вони знаходяться під спостереженням.

Разом з тим головний інфекціоніст Вінницької області, автор першого в Україні протоколу лікування COVID-19 Лариса Мороз у коментарі "Суспільному" заявила, що не буде щеплюватися привезеною вакциною.

Свою позицію, вона аргументує тим, що цей препарат ще не пройшов всіх етапів досліджень, і компанія AstraZeneca не відповідає за його ефективність.

"Ця вакцина третю фазу клінічних випробувань починає в лютому, в Індії. Основного показника вакцини - ніхто ще не озвучив, це її ефективність, який відсоток уникнення важких та летальних випадків. У компанії AstraZeneca сказали, що не відповідають за її ефективність, за якість, тому що вони до цього не стикаються", - сказала Мороз.

Інфекціоніст додала, що є прихильницею вакцинації, але тільки якісними препаратами.

Відео: Як почалася вакцинація від коронавірусу у Вінницькій області

Водночас доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко в ефірі "Українського радіо" заявив, що країна походження вакцини не має великого значення, і CoviShield ідентична британському препарату.

"Це вакцина випущена за ліцензією AstraZeneca в Індії. Тому вона має бути абсолютно ідентичною тій, яку випускає британська AstraZeneca на інших потужностях. Це нормальна світова практика. Індія – один з найбільших виробників ліків у світі. Там дуже високотехнологічне виробництво. Вони поставляють свою продукцію в багато країн світу. Ця вакцина потрапляє також в азійські доволі заможні країни", - пояснив фармацевт.

Вчений також спростував поширене переконання, що складніша і дорожча вакцина від Pfizer має переваги над британським препаратом.