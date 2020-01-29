Українські медики розвіяли міфи про коронавірус з Китаю: що важливо знати

Смертельний вірус з Китаю викликав у мережі паніку та масу неперевіреної інформації
Коронавірус з Китаю стрімко розповсюджується світом і станом на 29 січня вже зафіксований у 15 країнах, крім самої Піднебесної. Жертвами смертельного вірусу 2019-nCoV стали 132 людини, всього ж зафіксували понад 6 тисяч лабораторно підтверджених випадків зараження.
В Україні МОЗ звернувся до громадян та поінформував про заходи по боротьбі з новим коронавірусом. Крім того, медики збили хвилю паніки та розвіяли деякі фейки щодо можливості заразитися.
Справа в тому, що в мережах почали з'являтися всілякі "жахачки" та інші неперевірені твердження щодо продуктів харчування та поштових посилок (наприклад, від "Укрпошти" або посилки з AliExpress), які нібито можуть нести в собі інфекцію 2019-nCoV.
Деякі "підприємливіі" люди навіть почали продавати псевдовакцину від смертельного вірусу.
У МОЗ наголошують, що насправді такого щеплення не існує.
Крім того, медики нагадують, що новий китайський вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини лише у разі тісного контакту. Додамо, що коронавірус залишається заразним під час інкубаційного періоду (до 14 днів).
Практично всі випадки зараження так чи інакше пов'язані з поїздками в Китай. В Україні в аеропортах стали перевіряти температуру у пасажирів, щоб виявити випадки захворювання.
За словами лікаря-інфекціоніста Романа Пономаренка, якого цитує видання The Village, товари з Китаю в нашу країну доставляють щонайменше 10 днів, тому "нереально, що вірус може передатися через посилку".
Також фахівець висловився щодо "небезпечних" фруктів та наголосив, що розповіді про банани-вбивці зі східних країн - фейк.
Коронавірус з Китаю - в мережах поширюють міфи про інфекцію (Фото: скрін з соцмережі)
Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун закликала українців зберігати спокій.
"Поради щодо споживання якихось вітамінів, БАДів чи "імуномодуляторів", щоби "підняти" імунітет або ж виходити з дому лише в захисній масці - зайва паніка або ж спроба нажитися на розгубленості людей", - пише медик на своїй сторінці у Facebook.
"Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей, буде з'являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує)", - пише Супрун.