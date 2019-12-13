Українська зірка стала жертвою нападу ромів на вокзалі Києва

П'ятеро ромів на залізничному вокзалі в Києві напали на відому українську акторку Руслану Писанку. Подробиці неприємного інциденту сама зірка розповіла "Зірковому шляху".

Писанка згадала, як рано вранці приїхала в Київ, йшла по вокзальній площі, як раптом на неї напали відразу кілька людей.

"Мені розстебнули мій рюкзак і на останній фазі я відчула, що хтось чимось коле мені в спину. Я озирнулася, а там люди. Вони просто прилипли до мене...", - поділилася Руслана Писанка.

54-річна актриса намагалася вирватися і впала. Все, що було в рюкзаку, розсипалося навкруги. На щастя, ромам нічого не вдалося вкрасти - їх відлякав чоловік актриси.

Цікаво, що ні працівників вокзалу, ні правоохоронців у той час поблизу не виявилося, говорить актриса. І Писанка поїхала додому з синцями і в подертій куртці.

"Дуже класний американський пуховик постраждав і тепер велика діра, і я вже не зможу його носити, на жаль", - розповіла Писанка.

Зазначимо, що інцидент стався 15 жовтня близько 6 години ранку. Тоді Писанка повідомляла про напад на неї.

"Роми, не ганьбіть націю!" - написала у Facebook телезірка.

Руслана Писанка в серіалі "Філін" на каналі "Україна"