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Українська зірка стала жертвою нападу ромів на вокзалі Києва

STYLERПерсони    13.12.2019 - 11:30
Українська зірка стала жертвою нападу ромів на вокзалі Києва
Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Руслана Писанка розповіла, як на неї напали п'ятеро ромів на вокзалі

П'ятеро ромів на залізничному вокзалі в Києві напали на відому українську акторку Руслану Писанку. Подробиці неприємного інциденту сама зірка розповіла "Зірковому шляху".

Писанка згадала, як рано вранці приїхала в Київ, йшла по вокзальній площі, як раптом на неї напали відразу кілька людей.

"Мені розстебнули мій рюкзак і на останній фазі я відчула, що хтось чимось коле мені в спину. Я озирнулася, а там люди. Вони просто прилипли до мене...", - поділилася Руслана Писанка.

54-річна актриса намагалася вирватися і впала. Все, що було в рюкзаку, розсипалося навкруги. На щастя, ромам нічого не вдалося вкрасти - їх відлякав чоловік актриси.

Цікаво, що ні працівників вокзалу, ні правоохоронців у той час поблизу не виявилося, говорить актриса. І Писанка поїхала додому з синцями і в подертій куртці.

"Дуже класний американський пуховик постраждав і тепер велика діра, і я вже не зможу його носити, на жаль", - розповіла Писанка.

Зазначимо, що інцидент стався 15 жовтня близько 6 години ранку. Тоді Писанка повідомляла про напад на неї.

"Роми, не ганьбіть націю!" - написала у Facebook телезірка.

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