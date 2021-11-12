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Українська вчителька - "антивакцинаторка" продовжує вести уроки в школі: називає COVID "аферою"

Автор: Людмила Жукова

У Кіровоградській області в Олександрії працює вчителька, яка відкрито виступає проти вакцинації від коронавірусу. Природно, сама жінка не щеплена і продовжує працювати в школі.

Пости вчительки можна побачити на її сторінці в Facebook.

Хто така ця вчителька

Звуть педагога Лариса Лисюк. Вона працює в спеціалізованій школі "Олександрійський колегіум". На своїй сторінці в соцмережі вона називає коронавірус "аферою" і публікує провокативні відео. У своїх постах вона обурюється тим, що в школі усувають від роботи нещеплених від коронавірусу вчителів.

Вона "наїжджає" на директора шкільного закладу і каже, що та виконує злочинні накази, маючи на увазі обов'язкову вакцинацію вчителів.

Поліція прийшла на урок до вчителя- "антивакцинатора"

Незважаючи на те, що Ларису Лисюк відсторонили від роботи через відсутність у неї сертифіката про вакцинацію, вона продовжувала проводити уроки. На одне із занять прийшли правоохоронці.

Так, на уроці для дев'ятикласників вчитель повідомила поліції, що має бути рішення суду з тим, щоб усунути її від роботи.

На відео показана вся розмова вчительки з правоохоронцями. Правоохоронці склали протокол на педагога, вийшовши в коридор. Вона ж стоїть на своєму і вважає, що може проводити уроки.

Відзначимо, що в цій школі ще 8 вчителів ходять на уроки, залишаючись нещепленими.

Лариса Люсюк називає "абсурдом" ситуацію з поліцейськими. На відео вона досить нахабним тоном розмовляє з правоохоронцями.

Зазначимо, що вчительку наказом відсторонили від роботи ще 9 листопада, але вона продовжувала проводити заняття. Внизу вона розписалася і написала, що вважає наказ "злочинним".

Як ми раніше писали, у Миколаєві сімейний лікар на площі кричала, що"коронавірусу немає".

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Вакцинація