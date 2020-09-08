Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна скорила безліч чоловічих сердець не тільки в небі, але і в соціальній мережі Instagram. Українська стюардеса затьмарює своєю красою навіть моделей. Але це і не дивно, адже вона й сама колишня модель.

У 15 років Даша стала моделлю і жила в різних країнах Азії і Європи. Сама дівчина із Запоріжжя і зараз їй 28 років. Вона любить фотографуватися і це доводить її Instagram.

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Коли вона зрозуміла, що її головне захоплення і мотивація – це подорожі, то почала шукати роботу, яка була б пов'язана з цим всім.

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

І вона знайшла таку роботу. Даша цілий рік працювала на круїзних лайнерах, але потім подруга порадила їй спробувати себе в авіації. Вона пішла на співбесіду і її взяли в авіакомпанію Etihad Airways. Дівчині запропонували представляти компанію на різних заходах, фотографіях і відео.

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

По-іншому бути і не могло, дивлячись на її параметри: зріст 180 см, вага - 54 кг, груди - 86 см, талія - 62 см, стегна - 92 см, волосся світле, очі сіро-зелені.

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Українська красуня-стюардеса вже побувала у понад 74 країнах світу. При цьому дівчина не зупиняється і продовжує подорожувати далі. Крім подорожей вона ще захоплюється фотографією та історією мистецтв.

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Нагадаємо, дівчина з собачкою з Уханя розбила сім'ю глави міграційної служби України.

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