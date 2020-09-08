ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Вівторок 08 вересня 2020 21:21
Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками
Даша Сонячна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Стюардеса з України своєю красою затьмарює моделей

Даша Сонячна скорила безліч чоловічих сердець не тільки в небі, але і в соціальній мережі Instagram. Українська стюардеса затьмарює своєю красою навіть моделей. Але це і не дивно, адже вона й сама колишня модель.

У 15 років Даша стала моделлю і жила в різних країнах Азії і Європи. Сама дівчина із Запоріжжя і зараз їй 28 років. Вона любить фотографуватися і це доводить її Instagram.

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімкамиУкраїнська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Коли вона зрозуміла, що її головне захоплення і мотивація – це подорожі, то почала шукати роботу, яка була б пов'язана з цим всім.

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімкамиУкраїнська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

І вона знайшла таку роботу. Даша цілий рік працювала на круїзних лайнерах, але потім подруга порадила їй спробувати себе в авіації. Вона пішла на співбесіду і її взяли в авіакомпанію Etihad Airways. Дівчині запропонували представляти компанію на різних заходах, фотографіях і відео.

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімкамиУкраїнська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

По-іншому бути і не могло, дивлячись на її параметри: зріст 180 см, вага - 54 кг, груди - 86 см, талія - 62 см, стегна - 92 см, волосся світле, очі сіро-зелені.

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімкамиУкраїнська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Українська красуня-стюардеса вже побувала у понад 74 країнах світу. При цьому дівчина не зупиняється і продовжує подорожувати далі. Крім подорожей вона ще захоплюється фотографією та історією мистецтв.

Українська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімкамиУкраїнська стюардеса затьмарює моделей гарячими знімками

Даша Сонячна (фото: instagram.com/daria_sol_)

Нагадаємо, дівчина з собачкою з Уханя розбила сім'ю глави міграційної служби України.

Ми також писали про те, що одеська Барбі, яка хотіла накласти на себе руки, стала масоном. Її нові фото вражають.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся