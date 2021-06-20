Українська рекордсменка загинула в ДТП на трасі Київ-Прилуки

"Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій ... Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю - "Та, що біжить за Сонцем "... Легкого бігу тобі у вічність, дівчинка ... "- написала Вєтрова.

Катерина Долган і Лана Вєтрова (фото: facebook.com/Лана Вєтрова)

Катерина Долган була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Крім того, молода дівчина вигравала багато змагань і Чемпіонати України. Легкою атлетикою серйозно вона почала займатися з 16 років.

Катерина Долган (фото: facebook.com/Екатерина Долган

Вона вчилася в Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання.

"Як тільки мені про це повідомили, я в першу чергу набрала номер телефону Каті. В голові була одна думка: "Цього не може бути. Це якась помилка! Ось зараз Катя візьме трубку, я почую її голос, вона скаже, що у неї все OK... "Потім я ще пару раз їй дзвонила, бо подумала, а раптом вона просто не може взяти трубку, тому що бігає, мабуть, у неї як завжди, завтра черговий забіг... Ну і як змусити себе повірити, що Катя більше ніколи нічого не скаже ... " - написала Вєтрова в коментарі.