Українська ракета-сенсація готується до виходу в космос: з'явилося відео

Українська ракета-сенсація Alpha компанії Firefly Aerospace готується до запуску. У мережі з'явились відео з підготовкою до великого старту. Alpha є конкурентом малої ракети Falcon-1, яку розробила SpaceX Ілона Маска.

Команда розробників Firefly провела тестування системи утримання ракети, розмістивши відео в Facebook.

“3-2-1 запуск! Наша команда готує систему утримання/звільнення ракети до майбутнього великого дня. Не можемо дочекатися, вже зовсім скоро Alpha злетить", - йдеться у коментарі до відео.

Ракета Alpha готується летіти в космос (відео: facebook.com/fireflyspace)

Розробники кажуть, що ракета полетить в космос вже на початку 2021 року. Завершені передпольотні випробування першої та другої ступені. Її запустять у США зі стартового майданчика космічного комплексу бази ВПС Ванденберг.

Зазначимо, що мала ракета призначена для доставки на орбіту таких вантажів, як невеликі супутники. Раніше вони літали разом з великими на борту масивних ракет. До того ж запуск Alpha буде коштувати менше, ніж Falcon-1.

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace розробляє сімейство ракет-носіїв і космічних апаратів. Однією з переваг є найнижча ціною за кілограм у класі малих ракет.

Раніше ми писали, що українська ракета пройшла перші випробування на космодромі.

Також повідомлялося, що школяр з Дніпра створив ракетний двигун і заробив на цьому гроші.