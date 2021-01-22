Українська ракета-сенсація готується до виходу в космос: з'явилося відео

Українська ракета Alpha готується до запуску в космос (колаж: РБК-Україна)

Українська ракета-сенсація Alpha компанії Firefly Aerospace готується до запуску. У мережі з'явились відео з підготовкою до великого старту. Alpha є конкурентом малої ракети Falcon-1, яку розробила SpaceX Ілона Маска.

Команда розробників Firefly провела тестування системи утримання ракети, розмістивши відео в Facebook.

“3-2-1 запуск! Наша команда готує систему утримання/звільнення ракети до майбутнього великого дня. Не можемо дочекатися, вже зовсім скоро Alpha злетить", - йдеться у коментарі до відео.

T-Zero Release Testing 3-2-1 Liftoff! Our launch team is dialing in their hold-down release operations for our coming big day. Get excited, because it's nearly time to let Alpha Fly! Posted by Firefly Aerospace on Thursday, January 21, 2021

Ракета Alpha готується летіти в космос (відео: facebook.com/fireflyspace)

Розробники кажуть, що ракета полетить в космос вже на початку 2021 року. Завершені передпольотні випробування першої та другої ступені. Її запустять у США зі стартового майданчика космічного комплексу бази ВПС Ванденберг.

Зазначимо, що мала ракета призначена для доставки на орбіту таких вантажів, як невеликі супутники. Раніше вони літали разом з великими на борту масивних ракет. До того ж запуск Alpha буде коштувати менше, ніж Falcon-1.

Українсько-американська компанія Firefly Aerospace розробляє сімейство ракет-носіїв і космічних апаратів. Однією з переваг є найнижча ціною за кілограм у класі малих ракет.

Раніше ми писали, що українська ракета пройшла перші випробування на космодромі.

Також повідомлялося, що школяр з Дніпра створив ракетний двигун і заробив на цьому гроші.