Українська співачка застрягла в Казахстані через COVID-19: відчуваєш жах від виття сирен

Казахстан став першою країною в світі, яка повернулася до карантину через поширення COVID-19, про це стало відомо кілька днів тому.

Українська співачка Ольга Доля, яка зараз знаходиться в Казахстані, звернулася до своїх підписників в Instagram з проханням ставиться серйозно до коронавірусу і поділилася подробицями ситуації з поверненням обмежувальних заходів в цій країні.

"Хочу звернути вашу увагу на серйозність проблеми з COVID-19. Як ви знаєте, я зараз в Казахстані. Тут ввели повторно жорсткі карантинні обмеження через велику кількості заражених, незважаючи на зусилля уряду. Крім жартів, на нашій вулиці вчора були поминки, сьогодні швидка в скафандрах на носилках забрала когось. Вулиця зовсім невелика. Ми застрягли тут на тривалий термін. Хоча, за планом, повинні були повернутися до Києва ще в травні. У консульстві України в Казахстані нам повідомили, що авіасполучення з Україною, можливо, відновиться в червні. Але, на жаль, нічого не відновилося. Ближче до кінця минулого місяця відкрили небо з Туреччиною, ми стали продумувати переліт через Туреччину. Але, незабаром авіасполучення було закрито", - розповіла артистка.

Ольга розповіла, що зараз в Казахстані ввели суворий локдаун на два тижні з можливістю продовження.

"Ситуація дуже серйозна, в країні розгортають польові госпіталі, в аптеках дефіцит ліків. Нас рятує тільки те, що ми вчасно, за одну ніч, вирішили перебратися з квартири в приватний будинок. Тому що, деякі під'їзди, після виявлення в них заражених мешканців COVID-19, були оточені поліцією і опечатані, люди не могли виходити навіть на подвір'я, їм просто підвозили продукти і залишали біля комплексу. Насправді відчуваєш жах від виття сирен і оголошенні в гучномовець про небезпеку в місті. Будемо сподіватися, що скоро все закінчиться. Бережіть себе!" - написала вона.

Українська співачка Ольга Доля застрягла в Казахстані через коронавірус (фото: instagram.com/olgadolya.music)

До речі, нещодавно українська зірка естради Софія Ротару засвітила розкішний маєток під Києвом за мільйон доларів.