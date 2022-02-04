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Українська співачка захворіла на Омікрон та назвала свої симптоми

Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Міла Нітіч захворіла на коронавірус. Зірка підхопила новий штам Омікрон.

Так, про свій діагноз вона дізналася у четвер, 3 лютого, розповіла вона у своїх Instagram-stories.

Артистка, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Стамбулі, підхопила новий штам Омікрон. Вона додала, що хворіє вже понад тиждень.

"За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "Омікрончик" мене на раз-два. Насправді хворію вже понад 1,5 тижня, просто у Туреччині робила ПЛР-тест, який нічого не показав", – сказала знаменитість.

Міла Нітіч захворіла на Омікрон (instagram.com/mila_nitich_official)

Окрім того, виконавиця назвала свої симптоми. Зокрема, у Міли закладеність носа, вона слабо відчуває запахи. Однак, вона зазначила, що смак не зник.

"Є лише єдиний мінус – якийсь вакуум в голові, трохи болить. І ще я дуже сильно кашляла, але оскільки я понад тиждень приймаю антибіотики, він минув", – додала вона.

Вкінці співачка побажала українцям бути обережними та берегти своє здоров'я.

Міла Нітіч захворіла на Омікрон (instagram.com/mila_nitich_official)

Раніше ми повідомляли, що Міла Нітіч "підірвала" Голос країни надпотужним виступом.

Також ми писали, що Міла Нітіч і Володимир Бебешко зі скандалом розірвали відносини.

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