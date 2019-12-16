Українська співачка потрапила у страшну ДТП: перші подробиці трагедії

Ірина Федишин потрапила у аварію після концерту в Шепетівці. Про це сама співачка розповіла на сторінках у своїх соціальних мережах.

Як відомо, Федишин з усією своєю командою повертались з концерту до Львова. Та на нічній трасі у автомобіль поп-зірки на швидкості врізався мікроавтобус. Це трапилося біля Рівного.

Ірина Федишин потрапила у ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

32-річна Ірина розповіла, що була змушена всю ніч провести з чоловіком і за сумісництвом продюсером Віталієм Човником у лікарні.

"Друзі, зі мною та моєю командою трапилася прикра пригода. Вчора, повертаючись з концерту, о 00:45 ночі, ми потрапили в аварію. Це дуже страшно... Ми готувалися здійснювати маневр, включивши заздалегідь лівий поворот. У цей же час, інший пасажирський бус, перетнувши суцільну смугу, на швидкості "влетів" у наше авто. Удар був чималої сили. Через біль у м’язах викликали швидку та провели ніч у лікарні. На щастя, все обійшлося травмами середньої важкості і шоком. Слава Богу, всі живі і здорові", - повідомила співачка.

Ірина Федишин потрапила у жахливу ДТП (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Також артистка і мама двох дітей подякувала усім за слова підтримки і зізналася, що "тільки тепер починає відходити від шоку".

"Бо на очі навертаються сльози від однієї лише думки... Дякую тобі, Боже, що оберіг нас від лиха", - написала Ірина.

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