Українська співачка скасувала грандіозне весілля через смерть батька

Популярна українська співачка Sonya Kay, яка планувала відіграти незабаром пишне весілля з бюджетом до 100 тисяч доларів, повідомила, що дорогого і довгоочікуваного свята не буде.

Артистка зізналася, що прийняла таке рішення після смерті свого батька, що стало для дівчини величезною втратою. Трагедія сталася два тижні тому.

65-річний Сергій Хлябич, відомий бізнесмен, прожив у шлюбі із сестрою легендарної Софії Ротату Лідією майже 40 років. Свою дочку вони назвали на честь знаменитої тітки - Софією. Дівчинка також займалася музикою і здобула популярність під псевдонімом Sonya Kay.

Співачка поділилася своїми переживаннями у зв'язку з горем в сім'ї та розповіла, що була шокована сумною звісткою.

"Мама подзвонила мені і сказала - тато помер. У мене просто був такий шок, що я не розуміла, що відбувається. Тому що вони з мамою тільки приїхали з Ізраїлю, де його лікували від онкології, і все вилікували, все було добре. Але нам сказали, що це був тромб, він обірвався, і батько помер за секунду", - зазначила Sonya Kay у коментарі програмі "Зірковий шлях".

Саме тато повинен був вести Соню до вівтаря - у червні в Києві співачка мала відгуляти розкішне весілля. Однак смерть батька змінила плани зірки.

"Весілля не буде, бо без нього мені воно не потрібне. Ми просто розпишемося 7 червня і все. Розпишемося і будемо жити далі", - сказала артистка в ефірі каналу "Україна".

Sonya Kay в своєму Instagram зізналася, що досі не може повірити, що батька вже немає.

"Здається, ніби він поїхав кудись у відрядження або просто на роботі... так хочеться йому зателефонувати, поговорити про все і просто міцно обійняти, але я цього вже ніколи не зможу зробити", - написала артистка.

Дівчина також розповіла, яким був її батько.

"Він був добрий, веселий, справедливий, найкращий тато на світі! Він завжди так радів і пишався моїми успіхами, завжди мене підтримував і вірив у мене, дуже сильно вірив! Тому, татку, мій рідний, я зроблю все, щоб ти мною пишався, я знаю ти все бачиш і завжди поруч! Я тебе дуже сильно люблю і ти завжди в моєму серці! Найкращий тато на світі!" - наголосила Sonya Kay.

Батько Sonya Kay Сергій Хлябич (Фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Раніше Sonya Kay розповідала про плани на весілля (ім'я нареченого співачка поки воліє тримати в секреті) та показувала обручку з діамантом. Торжество повинно було відбутися 7 червня в одному з дорогих ресторанів Києва, куди хотіли запросити близько 85 гостей. Бюджет весілля планували на 100 тисяч доларів, а оплату хотіли розділити навпіл між батьками та Sonya Kay з нареченим.