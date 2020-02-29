Українська кінозірка потрясла зізнанням про смерть коханого: дуже болюча рана

Зірка серіалу "Жіночий лікар" Наталія Васько вперше розповіла про трагедію в особистому житті, а також про те, як колишня дружина її коханого наговорює на актрису в мережі. Відверте зізнання українська актриса зробила у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

"Я колись зустрічалась із хлопцем, але він був трохи молодшим за мене і не на пару років. Це десь рік 10 чи 11 був. Він працював у нас в театрі спочатку монтувальником, потім займався світлом. Я з ним зустрічалась трошки більше року. Але потім сталася трагедія – він загинув. Тому я так реагувала на питання щодо особистого, це була ще дуже болюча рана", - розповіла актриса.

Наталія Васько (фото: instagram.com/natalia_vasko_official)

Через чотири роки після цього випадку в житті актриси сталася нова романтична історія, прямо в день Ангела майбутнього коханого. Чоловік розповів, що розлучений, має двох дітей, і що раніше сім'я жила в Донецьку.

"Ми познайомилися дорогою у Київ 13 грудня 2014 року, на Андрія. Після цього він прийшов на виставу "Московіада". А потім я знову була в Одесі на зйомках, і 28 грудня там був страшенний снігопад, нас просто не випустили з міста. Природна стихія сказала: "Так, сиди в Одесі і будь з Андрієм". Я познайомилася з вільним чоловіком, він був уже розлученим, щоправда воно було тільки в інтернет-реєстрі, на території, де він розлучався", - згадує артистка.

Зрозуміло – там зараз війна. Але Інеса Шестова, колишня дружина Андрія, стверджує зворотне. Мовляв, Васько вкрала чоловіка з родини, і він не допомагає ні їй, ні дітям. Причому, повідомляє свою версію Інеса під кожним постом про актрису Васько, під кожним відео, під кожним релізом, в особисті повідомлення журналістам та колегам. Наталія каже – вона пише навіть її батькам, рідним. Незважаючи на офіційні виплати, незважаючи на допомогу, незважаючи на численні спроби примирення цей кошмар триває.

"Мені дуже прикро, що наше законодавство не може мене захистити, щоби ніхто не мав права ображати мою маму, мою сестру, псувати життя моїм колегам, бруднити стрічки в соцмережах. Андрій хотів і хоче бачити дітей, хоче спілкуватися, але це таке - він, наприклад, працює в Одесі, а вона дає умови: "Так, у середу на 5 годину щоб ти був в Києві, з дітьми зустрівся". Він каже – чекай, у мене робота. А вона заявляє – ах, ти не приходиш!" - сказав Васько.

Зараз Наталія сподівається, що в цій історії можна досягти миру, тому що ці стосунки і ця любов для неї дуже довгоочікувані і цінні.

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