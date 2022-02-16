Українська блогерка у День єднання назвала себе росіянкою і розлютила мережу

Втім, контент встигла задокументувати журналістка видання "Глянець", і відео доступне для перегляду на YouTube.

На кадрах показано, як фітнес-блогерка з 5,5 мільйонною аудиторією Стужук спілкується зі своєю подругою Наталією Василенко в одному з бутиків, вказавши в підписі "Обережно, росіяни в Дубаї".

Відео: Софія Стужук в Дубаї показала кадри з подругою, записавши обох в "росіянки"

Коли підписники Софії стали обурюватися через подібний контент, блогерка не стала пояснюватися і коментувати свої слова, але просто стерла скандальний кадр зі сторіз.

Софія Стужук назвала себе "російською", і нарвалася на критику в мережі (фото: скріншот від glianec.com)

Тепер там залишилося інше відео про відвідування магазину і шопінг. Зокрема, з розповіддю блогерки про дорогий товар у бутіку (3 пари взуття, окуляри і ремінь на суму 6 тисяч доларів). А також про ситуацію з таксі в Дубаї, про свої традиційні відвідини цього мегаполісу, про дозвілля.

Софія Стужук розповіла про поїздку в Дубай (фото: скрін instagram.com/stories/sofia_stuzhuk)

Також Софія Стужук активно ділиться в мережі фото в купальнику на тлі Пальм Джумейра в Дубаї, і висловлює думку, що в її житті, ймовірно, міг початися "період, коли я собі подобаюся".

Софія Стужук показала, як відпочиває в Дубаї (фото: instagram.com/sofia_stuzhuk)

Нагадаємо, що Софія Стужук виховує трьох дітей і веде активний спосіб життя, часто подорожує і ділиться зі своїми підписниками враженнями та порадами щодо фітнесу.