Українська артистка зізналася в любові Лукашенку на мітингу в Мінську: люди в гніві

Сьогодні, 16 серпня, в центрі Мінська зібрався мітинг в підтримку Олександра Лукашенка. При цьому частина демонстрантів прибули автобусами. На сцені виступали різні люди, і висловитися дали українському композитору Вікторії Коханій, яка своїм виступом викликала гнів у мережі.

Жінка розповіла про українські революції, і заявила, що під час першої революції у 2004 році людей поділили на сорти - 1,2,3. За її словами, хто там був, той знає це.

"2013 рік для нас закінчився тим, що ми втратили території. На жаль, ми втратили мир. Ми хочемо миру, розумієте, я вас просто прошу, люди, від яких зараз все залежить, не робіть наших помилок. Просто тримайтеся один одного", - заявила Вікторія.

Вікторія Коханана на мітингу в Мінську зізналася в любові Лукашенко (відео: YouTube)

Вона також зазначила, що оскільки вона їздить багато по світу, то бачить, що білорусам всі заздрять. Тому що, так як у них в країні – ніде такого немає.

"Ви самі собі господарі, ви самі собі держава, ви розумієте? Ви – це спокій, ви – це світ, вам заздрять в інших країнах", - додала українка.

Вікторія підкреслила, що ніде немає таких доріг, як у Білорусі, і навіть в Європі. Крім того, ніде немає таких продуктів. Тому вона закликала людей не брати участь у мітингах проти Лукашенка.

Варто зазначити, що Вікторія Кохана – є автором хітів популярних українських гуртів "НеАнгели" і NikitA, також вона заслужений діяч мистецтв.

Користувачі мережі гнівно прокоментували її виступ на провласному мітингу в Білорусі.

Нічого собі;

Гроші не пахнуть, а руки від крові можна помити. Але чи є там совість?

Мені так соромно стало;

Підстилка;

Вона думає, що таким чином, вона кудись проб'ється? Ні це дно, це зрада, тебе уберуть ті, хто тебе найняв, багато знаєш...

Нагадаємо, російська пропагандистка закликала послати в Білорусь "ввічливих людей" і жорстко зганьбилася.

Раніше Сергій Міхалок на концерті в Одесі різко висловився про події в Білорусі.