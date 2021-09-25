Українська актриса стала жертвою шахрая: "клявся, що ніколи не вижене на вулицю жінку з дитиною"

За словами Катерини, вона повірила незнайомій людині на слово при підписанні договору і не стала вписувати дату виїзду з квартири в паперах.

"Були домовленості, на яких умовах я продаю квартиру і до якого часу залишаюся в ній. Але коли прийшов час підписання документів, новий власник відмовився вказувати в договорі дату виїзду. Я категорично не хотіла підписувати папери на його умовах. Але ця людина клялася, що ніколи не вижене на вулицю жінку з дитиною", - пояснила зірка.

Гулякова вважає, що це було величезною дурістю - продавати квартиру без брокера. Він ніколи б не допустив, щоб в договорі не стояли цифри та дати.

"В результаті нам довелося платити тій людині орендну плату за те, що ми живемо в своїй квартирі, а на момент виїзду він вирішив залишити частину наших особистих речей собі", - зізналася актриса.

Катерина Гулякова (фото: instagram.com/guliakovakaterina)

Та історія вже в минулому, але для Катерини та її дочки це був великий стрес.

"Було дуже важко пережити той інцидент з шахраєм, але мені допомогли люди. Вони стали мені тут же писати й пропонувати свою допомогу. Мене підтримала величезна кількість людей", - зазначила вона.

Катерина Гулякова (фото: instagram.com/guliakovakaterina)

Сьогодні Гулякова вільна, знялася в проекті "Топтун", прем'єра якого відбудеться 4 жовтня на каналі "Україна", і робить перші кроки у своєму новому житті. За словами зірки серіалу, вона тільки тепер почала заспокоюватися і жити так, як їй хочеться.