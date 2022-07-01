Українофоб, який вважає себе "філософом": що не так з Юрою Бардашем

Скандальне інтерв'ю у Дудя та Іванова

Після того, як Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю і висловився про війну на Донбасі, для багатьох стало зрозуміло, що з себе представляє артист. Трохи пізніше він "відкрився" і в програмі Сергія Іванова "Антиподи". Там Бардаш відповів на питання, як він ставиться до подій на Донбасі.

"Що я думаю? Та мені по**й. Там же вже не стріляють. А, стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - сказав Бардаш.

Він як завжди повторював російські наративи про те, що нібито війна на Донбасі вигідна Заходу.

"Розумієш, це все пропаганда. Тут йде один "кач", там йде інший "кач". Є ж прозахідні інтереси. Є Сорос", - говорив Бардаш.

Бардаш бив колишню дружину

Ні для кого не секрет, який потік бруду вилив Бардаш на свою колишню дружину Христину, відому під псевдонімом Луна. Виконавиця не раз заявляла, що Юрій у шлюбі їй постійно зраджував, до того ж застосовував фізичну силу.

"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", - розповідала співачка.

Від їхнього шлюбу у співачки залишився син - Жора, якого зараз виховує новий чоловік зірки - Олександр Волощук.

Співачка розірвала всі зв'язки з Бардашем і зараз займає активну українську позицію. Вона порвала всі відносини з Росією, хоча до повномасштабного вторгнення там виступала.

Артистка перейшла на українську мову, про що свідчать її численні пости.

Скріншот (Instagram / Kristina Luna)

У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге на моделі з Києва Єлизаветі Коцюбі. У грудні у них з'явилася на світ дочка Сара.

Юрій Бардаш одружився з моделлю Єлизаветою Коцюбою (фото: instagram.com/george.bardash)

Переїзд Бардаша в Грузію

Коли почалася повномасштабна війна в Україні Бардаш був з новою дружиною Лізою закордоном - на Шрі-Ланці. Звідти згодом він переїхав до Грузії. Після російського вторгнення він жодним словом не засудив агресію РФ.

Мало того, в розмовах з друзями він сказав, що не повернеться в Україну, "через те, що наші ще не прийшли". Скоріше за все, мова йде про Росію, в яку так вірить Бардаш.

Зараз в соцмережах ходять чутки, що від Бардаша пішла і друга дружина - Ліза, з маленькою дитиною на руках.

Єлизавета в соцмережі написала, що вона не причетна до того, що публікує її чоловік. Більше того, виявляється, батько Лізи служить в ЗСУ.

Скріншот повідомлення Лізи (instagram.com/lisa.bardash)

Як зараз "філософствує" Бардаш

Після того, як Юрій відмовчувався про війну в Україні, від співпраці з ним відмовився далі вести справи Антон Вельбой (Wellboy), якого Бардаш продюсував. Все якраз через те, що екс-продюсер ні слова не сказав про війну.

"Війни, телевізори, і ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода неньку, Україну і культуру! І дядю Юру...", - підписав артист прощальне відео.

Про розрив співпраці зі скандальним продюсером заявив і Євген Тріплов - режисер кліпів Wellboy і автор його пісень.

Він повідомив, що чекав від Бардаша висловлювання чіткої позиції, проте цього не сталося, тому співпродюсер розчарувався в колезі.

І ось після свого мовчання - Бардаш "заговорив". Він порівняв боротьбу нашої країни з російськими окупантами і вислів "Україна понад усе" з гаслами нацистської Німеччини.

Бардаш опублікував скандальне відео та опитування.

"Філософ" взагалі не розуміє, навіщо Україна бореться проти рашистів. Та й, судячи з усього, він не розуміє ще багато чого...