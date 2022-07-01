Українофоб, який вважає себе "філософом": що не так з Юрою Бардашем

Екс-продюсеру "Грибы", Wellboy і співачки Луни Юрію Бардашу до скандалів не звикати.
Після його потрапляння в "Миртоворець" за інтерв'ю Юрію Дудю він трохи заліг на дно, але зараз знову засвітився. На цей раз Бардаш показав своє справжнє обличчя, незважаючи на те, що прикривається нібито філософськими висловлюваннями.
У матеріалі Styler читайте, хто ж весь час переховувався під маскою українського продюсера, який заробляв гроші на своїх співвітчизниках, при цьому будучи шанувальником "русского мира".
Після того, як Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю і висловився про війну на Донбасі, для багатьох стало зрозуміло, що з себе представляє артист. Трохи пізніше він "відкрився" і в програмі Сергія Іванова "Антиподи". Там Бардаш відповів на питання, як він ставиться до подій на Донбасі.
"Що я думаю? Та мені по**й. Там же вже не стріляють. А, стріляють? Досі все це відбувається? Начебто ж Зеленський вирішив? Що я можу сказати? Прикро", - сказав Бардаш.
Він як завжди повторював російські наративи про те, що нібито війна на Донбасі вигідна Заходу.
"Розумієш, це все пропаганда. Тут йде один "кач", там йде інший "кач". Є ж прозахідні інтереси. Є Сорос", - говорив Бардаш.
Ні для кого не секрет, який потік бруду вилив Бардаш на свою колишню дружину Христину, відому під псевдонімом Луна. Виконавиця не раз заявляла, що Юрій у шлюбі їй постійно зраджував, до того ж застосовував фізичну силу.
"У відповідь на мою незгоду на груповий секс він мені просто плюнув в обличчя. Там були вдома няня і дитина, я вийшла і сказала: "я більше цього терпіти не хочу. Будь ласка, встань і піди з квартири", - розповідала співачка.
Від їхнього шлюбу у співачки залишився син - Жора, якого зараз виховує новий чоловік зірки - Олександр Волощук.
Співачка розірвала всі зв'язки з Бардашем і зараз займає активну українську позицію. Вона порвала всі відносини з Росією, хоча до повномасштабного вторгнення там виступала.
Артистка перейшла на українську мову, про що свідчать її численні пости.
Скріншот (Instagram / Kristina Luna)
У серпні 2020 року Бардаш одружився вдруге на моделі з Києва Єлизаветі Коцюбі. У грудні у них з'явилася на світ дочка Сара.
Юрій Бардаш одружився з моделлю Єлизаветою Коцюбою (фото: instagram.com/george.bardash)
Коли почалася повномасштабна війна в Україні Бардаш був з новою дружиною Лізою закордоном - на Шрі-Ланці. Звідти згодом він переїхав до Грузії. Після російського вторгнення він жодним словом не засудив агресію РФ.
Мало того, в розмовах з друзями він сказав, що не повернеться в Україну, "через те, що наші ще не прийшли". Скоріше за все, мова йде про Росію, в яку так вірить Бардаш.
Зараз в соцмережах ходять чутки, що від Бардаша пішла і друга дружина - Ліза, з маленькою дитиною на руках.
Єлизавета в соцмережі написала, що вона не причетна до того, що публікує її чоловік. Більше того, виявляється, батько Лізи служить в ЗСУ.
Скріншот повідомлення Лізи (instagram.com/lisa.bardash)
Після того, як Юрій відмовчувався про війну в Україні, від співпраці з ним відмовився далі вести справи Антон Вельбой (Wellboy), якого Бардаш продюсував. Все якраз через те, що екс-продюсер ні слова не сказав про війну.
"Війни, телевізори, і ти кипиш, але мовчать всі тепловізори, шкода неньку, Україну і культуру! І дядю Юру...", - підписав артист прощальне відео.
Про розрив співпраці зі скандальним продюсером заявив і Євген Тріплов - режисер кліпів Wellboy і автор його пісень.
Він повідомив, що чекав від Бардаша висловлювання чіткої позиції, проте цього не сталося, тому співпродюсер розчарувався в колезі.
І ось після свого мовчання - Бардаш "заговорив". Він порівняв боротьбу нашої країни з російськими окупантами і вислів "Україна понад усе" з гаслами нацистської Німеччини.
Бардаш опублікував скандальне відео та опитування.
"Філософ" взагалі не розуміє, навіщо Україна бореться проти рашистів. Та й, судячи з усього, він не розуміє ще багато чого...