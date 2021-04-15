Українки "з Дубая" розповіли, чому росіянок не заарештували після скандальної зйомки

Як виявилося, росіянки, які також брали участь у зйомці, просто не прийшли на допит, тому благополучно полетіли додому.

Дівчата кажуть, що якби вони були розумніші, то зробили б так само.

"Може, якщо б ми теж були такими розумними, то не було б усього того, що з нами сталося. Молодці, дівчатка", - заявили вони.

Дівчата додали, що у росіянок були квитки на 3 квітня, тому вони змогли покинути країну вчасно. А ось другій партії "моделей" не пощастило - у них були квитки на 5 число.

"У тих, хто мав квитки на 3 квітня - звалили собі. У них все добре. Вони не бачили дубайського СІЗО і за хліб не билися", - підсумували дівчата.

Ірина та Діана виправдовуються, розповідаючи, що до виробництва і розповсюдження порнографії ніякого стосунку не мають. А якби це було так, то вони б сиділи у в'язниці ОАЕ дуже довго.

Відео: Українки після затримання в Дубаї розповіли про подробиці (instagram.com/mur.irco)

Фото: Діана і Ірина, яких заарештували за голу фотосесію в Дубаї (instagram.com/mur.irco, instagram.com/_____d.i.aaa.n.a____)