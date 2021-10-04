Українці погрожували п'яні неадеквати у потязі. Ніхто з пасажирів за жінку не вступився

Що трапилося у поїзді Львів - Запоріжжя

За словами Євгенії, вона днями подорожувала у 15 вагоні, купе VIII. У сусідньому, ІХ купе, їхала подружня пара 50+. Чоловік і жінка, не зважаючи на заборону, палили в тамбурі, запропонувавши усім, кому смердить, позакривати двері в купе, а потім відкрито почали вживати алкогольні напої і вести матюкливі розмови, не зважаючи на наявність у вагоні дітей.

Провідниця, каже жінка, відверталася, коли бачила ці порушення. Причому, відверталася у прямому сенсі - ставала спиною, коли чекала, щоб закрити туалет, стоячи навпроти відчиненого купе, де вище згадане подружжя розпивало алкоголь.

На зупинці у Жмеринці ці пасажири-порушники зі ще одним "собутильником" придбали у бабусь пива і одразу на платформі його "вдудлили", напившись так, що не могли твердо стояти на ногах.

"Я звернулась до провідниці, щоб та взяла питання на контроль, бо п'яні матерні розмови та гамір вночі мене аж ніяк не влаштовували, тому провідниця зателефонувала до начальника поїзда, попросивши його прийти. П'яний пасажир, почувши розмову провідниці, підійшов до мене і почав погрожувати, що я не доїду до наступної станції. Коли я почала гучно обурюватись, провідниця, яка стояла в 1,5 метрах від нас, сказала, що нічого не чула, що треба відеозапис чи письмові підтвердження двох свідків. А дружина цього п'яного тіла, ледве стоячи на ногах, стала кричати, що вони не пили, не курили, я все вигадую", - розповідає Євгенія.

Оскільки адекватної реакції від провідниці жінка вже не очікувала, то зателефонувала до поліції.

"Мені повідомили, що у Вапнярці, за 1,5 години путі, має прибути до потяга наряд поліції. Начальник поїзду Антохов Сергій Васильович прийшов в розслабленому стані, якось так знехотя вислухав і сказав, що "викликали поліцію, от і добре, чекатимемо", хоча сама провідниця перед цим розповідала, що поліція не приїде, що скільки вони не викликали, наряд так і не прибував", - говорить пасажирка.

Їй довелось телефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці. І лише після цього, стверджує Євгенія, начальник потягу став шукати можливість перевести її в інший вагон - а саме в СВ-вагон №12.

"На станції Вапнярка дійсно був наряд поліції, але поки я добігла з 12 вагону до 15, цей начальник їх відпустив, бо "ні у кого немає претензій, усі втихомирились і сплять", хоча я попередила, що писатиму заяву, щоб цих нахабних порушників поліція зняла з потягу. Штраф там невеликий, а от опинившись на маленькій станції, цим випивохам довелось би поламати голову, вирішуючи питання, як дістатись додому. Може б це наступного разу змусило утриматись від паління та вживання спиртного в потягу. А так начальник потягу та провідниця своїм поблажливим ставленням продемонстрували, що пити і палити можна і надалі, головне не буянити", - розповіла жінка.

Євгенія описала й інші негаразди потягу, в якому їхала. Та і не лише його.

"Укрзалізниця не піклується про пасажирів. Окрім того, що в потягу було брудно і пекельно жарко, смерділо цигарками, не відкривалось жодне вікно, ще й було небезпечно. В плюсі чомусь порушники, в мінусі - потерпілі. Єдина мораль Укрзалізниці - терпи та мовчи... Картинка дуже красномовна: безпека пасажирів, хоч і входить в обов'язки Укрзалізниці, але насправді їх не обходить", - резюмувала жінка.

Що кажуть в Укрзалізниці

Представники УЗ миттєво відреагувало на пост Захарченко і розповіли про те, що було записано в протоколі. Цікаво, що згідно з інформацією, усі інші пасажири були не проти неадекватних сусідів і навіть не скаржилися на них, не кажучи вже про те, що жоден не вступився і не став на бік Євгенії у її конфлікті з пияками.

"Як ми бачимо з протоколу події, наряд поліції, який було викликано на ст. Вапнярка, поспілкувався з пасажирами з місць 29, 33, 35 - ті зазначили, що претензій до пасажирів з місць 34, 36 не мають. Поліцейські у своєму протоколі зазначили, що виклик був хибний. Ми в будь-якому разі згідні з тим, що поліції варто було дочекатися вас як заявницю, а з поїзною бригадою ще раз актуалізуємо порядок дій у подібних випадках", - сказали в УЗ, подякували Євгенії за "сигнал" і пообіцяли "не допускати таких ситуацій у майбутньому".