Українці хотіли продати дитячу іграшку за фейковою знижкою: "вважають клієнтів дурнями"

Зокрема, жінка напередодні "чорної п'ятниці" хотіла купити в одному з українських дитячих магазинів іграшку за заниженою ціною. Однак, як виявилось продати їй її намагалися за стандартною вартістю.

Мова йде про ігровий набір "Рятувальна станція", який без знижки вартує 5039 гривень.

Киянка поскаржилась на фейкову знижку (kyiv.tsn)

Христина розповіла, що продавці перед "чорною п'ятницею" підняли ціну на товар на 10%.

"У “чорну п'ятницю" хотіла купити дитині подарунок зі знижкою. Для цього залишила відкриту вкладку у телефоні. Коли зайшла перевірити ціну, то виявила, що її спочатку підняли, а потім опустили на 10%", - розповіла вона.

Киянка поскаржилась на фейкову знижку (kyiv.tsn)

Потім обурена жінка написала про це на сторінку магазину в Instagram. Однак, їй відповіли, що на товар є знижка і заблокували. Через деякий час магазин заблокував і сторінку сестри клієнтки.

"Просто неприємна ситуація. Вважають клієнтів дурнями", - додала вона.