Українка застрягла в чужому місті через позитивний COVID-тест: додому не виїхати, житло не зняти

Вона звернула увагу, що пошуки виходу з подібної ситуації її дійсно спантеличили.

Волонтерка розповіла, що одна жінка поверталася з Польщі в Донецьку область через Київ. В аеропорту столиці по прильоту вона зробила тест на COVID-19, як того вимагають правила, і результат виявився позитивний.

"Їхати додому не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру в природі немає", - йдеться в публікації.

Крім того, жінка не стане лягати в лікарню "при повному здоров'ї", та й дуже малоймовірно, що її візьмуть в медичний заклад при нинішній завантаженості.

"Самоізолюватися треба в Києві, а в Києві нікого немає. Теоретично можна тільки зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус і пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє", - описує ситуацію волонтерка.

Дізнатися, як тепер діяти, теж не виходить - "жодна гаряча лінія відповіді на питання "що робити" дати не може".

"На такі випадки не продуманий жоден механізм", - резюмує Литвинова.

Реакція мережі на проблему

У коментарях до публікації користувачі мережі почали обговорювати ситуацію і спільно шукати з неї вихід, при цьому в більшості "поради" зводилися до таких некоректних варіантів, як поїздка додому на "Бла-бла-карі" чи попутках з високим ризиком заразити водія та інших пасажирів, або наполегливий пошук житла "в масці" подобово/потижнево по сайтах оголошень, хоча в столиці зараз діють заборони на розміщення в хостелах/готелях громадян без документів про COVID-безпеку.