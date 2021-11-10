Українка застрягла в чужому місті через позитивний COVID-тест: додому не виїхати, житло не зняти

В Україні жінка потрапила в непросту ситуацію через карантинні правила, "застрягши" в іншому місті з позитивним тестом на коронавірус без можливості ані зняти житло, ані повернутися додому. Проблему підняла для обговорення керівник благодійного фонду "СВОЇ" Леся Литвинова.
Про це волонтерка 10 листопада написала у своєму Facebook.
Вона звернула увагу, що пошуки виходу з подібної ситуації її дійсно спантеличили.
Волонтерка розповіла, що одна жінка поверталася з Польщі в Донецьку область через Київ. В аеропорту столиці по прильоту вона зробила тест на COVID-19, як того вимагають правила, і результат виявився позитивний.
"Їхати додому не може, готель зняти не може. Обсерваційного центру в природі немає", - йдеться в публікації.
Крім того, жінка не стане лягати в лікарню "при повному здоров'ї", та й дуже малоймовірно, що її візьмуть в медичний заклад при нинішній завантаженості.
"Самоізолюватися треба в Києві, а в Києві нікого немає. Теоретично можна тільки зняти квартиру, приховавши від орендодавця ковідний статус і пересидіти свої два тижні. Але тут порядність не дозволяє", - описує ситуацію волонтерка.
Дізнатися, як тепер діяти, теж не виходить - "жодна гаряча лінія відповіді на питання "що робити" дати не може".
"На такі випадки не продуманий жоден механізм", - резюмує Литвинова.
У коментарях до публікації користувачі мережі почали обговорювати ситуацію і спільно шукати з неї вихід, при цьому в більшості "поради" зводилися до таких некоректних варіантів, як поїздка додому на "Бла-бла-карі" чи попутках з високим ризиком заразити водія та інших пасажирів, або наполегливий пошук житла "в масці" подобово/потижнево по сайтах оголошень, хоча в столиці зараз діють заборони на розміщення в хостелах/готелях громадян без документів про COVID-безпеку.
Нагадаємо, нещодавно в Єгипті українці застрягли в аеропорту Хургади через одну пасажирку майже на 4 години - у жінки виявився позитивний тест на коронавірус, і вона зависла між літаком і аеропортом. Проблему не могли розв'язати ані в авіакомпанії, ані консул, ані приймаюча сторона.
Також ми писали про те, що раніше українка шокувала правдою про дотримання карантину в аеропорту Харкова.