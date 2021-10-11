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Українка випала з маршрутки прямо на проїжджу частину: деталі НП

Автор: Артем Горовенко

Маршрутки в Україні - це часто болюче питання для багатьох пасажирів. Їхній стан постійно залишає бажати кращого. І якщо в Києві та інших великих містах якось намагаються поліпшити сервіс, то в районах ситуація плачевна.

Так, у Львівській області знову жінка травмувалася, випавши з маршрутки.

Про це інциденту 11 жовтня розповіли у прес-службі Національної поліції області.

Відзначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок близько сьомої години ранку в селі Звенигород Львівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річна місцева мешканка, пасажирка маршрутного таксі, випала з салону автобуса на проїжджу частину, коли водій почав рух з незакритими дверима.

В результаті падіння жінка отримала тілесні ушкодження і була доставлена в лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, нещодавно у київської маршрутки №509 під час руху відпали двері.

А перед цим у Полтаві у маршрутки на ходу відпало два колеса, одне з яких влетіло в зупинку з людьми.

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Львівмаршрутчик