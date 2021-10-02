Українка вакцинувалася під час вагітності і спричинила справжній фурор своїм постом у Facebook: "крута мамуся"

Чому Анна не побоялася вакцинуватися на третьому триместрі?

За словами жінки, вона тривалий час чекала офіційної рекомендації (через бюрократичні нюанси в країні проживання), хоча в інших країнах вагітних прививали в першу чергу як таких, що входять до групи ризику. Зрештою, Анні довелось трохи наполягти, щоб захистити себе і малюка.

"Після першої дози Comirnaty (Pfizer) - сонливість, незначний біль в руці, після другої - те ж саме, плюс ломота. Все пройшло за плюс-мінус два дні. Старший син почав ходити в садочок і стандартно приносити додому "подарунки". За тиждень до пологів я злягла з вірускою. Тоді зрозуміла - як вчасно я вакцинувалась (5 швидких тестів, 1 ПЛР - негативні)", - розповіла жінка.

Українка зазначає: навіть якби це був COVID, ризиків для вакцинованих значно менше.

"Зараз щонайменше 80% знайомих вагітних з мого оточення вакциновані… Сподіваюсь, цей пост буде також комусь корисним", - додала вона.

Фото сертифікату вакцинації (Facebook/Anna Klapiichuk)

Чому саме Pfizer обрала Анна? У коментарі до свого ж допису жінка відзначила, що коли вона вакцинувалась, то були рекомендації обирати мРНК вакцини для вагітних. А це Pfizer чи Moderna.

Реакція юзерів на цю історію - "вибухова"

Цікаво, що ця проста, але чесна невелика історія Анни, якою вона поділилася у соціальній мережі, знайшла виключно схвальні відгуки серед жінок. Більшість з них також або вже вакцинувалися, або планують це зробити під час вагітності.

Ми зібрали лише кілька коментарів жінок, які поділилися своїм досвідом.

І я вакцинувалася під час вагітності. Зараз почалися у всіх соплі-кашлі і розумію, наскільки правильне рішення. Якщо через нежить переживаєш, то страшно уявити, що відчувають ті, хто захворів коронавірусом

Ви молодець! Підтримую. Також вагітна і вже отримала дві дози Pfizer. І син нещодавно пішов у садочок, то вже двічі хворію разом з ним. І кожного разу думаю, що якщо навіть буде COVID, то пройде в легкій формі

Залишаю коментар для тих, хто ще вагається. Я вагітна, 21-22 тижні, вже вколола другу дозу CoronaVac. Після першої дози жодних відхилень не відчувала, навіть температура не підіймалась, а на наступний день пішла на роботу (я вчитель). Після другої дози трохи поболіла рука і все. На УЗД відхилень теж немає. Яку саме вакцину колоти - порадила лікарка, яка веде мене по вагітності (маю слабкий імунітет).

Дехто розповідає і про те, як шкодують, що не вакцинувалися з тієї чи іншої причини.

Я минулого року вагітна на 23-му тижні перехворіла на COVID. Думала, помру. Від страшного кашлю боялась втрачу дитину, адже вона була малорухома. Не дай боже таке пережити. Краще вакцинуйтесь.

Дуже шкодую, що не було вакцини, коли була я вагітна. Захворіла на 24-му тижні вагітності. Як результат - правобічна пневмонія з 25%-враженням. Лікування в стаціонарі, не знаю й скільки крапельниць з антибіотиками. Ворогу не побажаю цих переживань за дитину і депресії в стінах палати. Бережіть себе і своїх малюків! Вакцинуйтеся!

Закінчити б хотілося коментарем пані Олени, яка зізналася: "Люблю читати такі хороші новини від хороших людей".

"Смачного молочка малюкові, антитіл обом", - додала жінка у коментарі під постом Анни.