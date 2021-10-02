Українка вакцинувалася під час вагітності і спричинила справжній фурор своїм постом у Facebook: "крута мамуся"

Українка Анна Клапійчук під час вагітності не побоялася вакцинуватися від коронавірусу. В результаті - у неї народився здоровий малюк, а її пост у Facebook про "плюси" щеплення викликав бурхливу хвилю схвалення серед юзерів.
Своїм досвідом жінка поділилася у спільноті "Доказові батьки" з метою "допомогти комусь наважитись на щеплення від коронавірусу під час вагітності".
За словами жінки, вона тривалий час чекала офіційної рекомендації (через бюрократичні нюанси в країні проживання), хоча в інших країнах вагітних прививали в першу чергу як таких, що входять до групи ризику. Зрештою, Анні довелось трохи наполягти, щоб захистити себе і малюка.
"Після першої дози Comirnaty (Pfizer) - сонливість, незначний біль в руці, після другої - те ж саме, плюс ломота. Все пройшло за плюс-мінус два дні. Старший син почав ходити в садочок і стандартно приносити додому "подарунки". За тиждень до пологів я злягла з вірускою. Тоді зрозуміла - як вчасно я вакцинувалась (5 швидких тестів, 1 ПЛР - негативні)", - розповіла жінка.
Українка зазначає: навіть якби це був COVID, ризиків для вакцинованих значно менше.
"Зараз щонайменше 80% знайомих вагітних з мого оточення вакциновані… Сподіваюсь, цей пост буде також комусь корисним", - додала вона.
Фото сертифікату вакцинації (Facebook/Anna Klapiichuk)
Чому саме Pfizer обрала Анна? У коментарі до свого ж допису жінка відзначила, що коли вона вакцинувалась, то були рекомендації обирати мРНК вакцини для вагітних. А це Pfizer чи Moderna.
Цікаво, що ця проста, але чесна невелика історія Анни, якою вона поділилася у соціальній мережі, знайшла виключно схвальні відгуки серед жінок. Більшість з них також або вже вакцинувалися, або планують це зробити під час вагітності.
Ми зібрали лише кілька коментарів жінок, які поділилися своїм досвідом.
Дехто розповідає і про те, як шкодують, що не вакцинувалися з тієї чи іншої причини.
Закінчити б хотілося коментарем пані Олени, яка зізналася: "Люблю читати такі хороші новини від хороших людей".
"Смачного молочка малюкові, антитіл обом", - додала жінка у коментарі під постом Анни.
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