Українка робила щеплення від COVID-19 і розкрила всю процедуру, правила і скільки коштує

В Ізраїлі почалася масова вакцинація від коронавірусу, і в першу чергу дози препарату Pfizer отримують медичні працівники та літні люди з групи ризику. Українка Ілона Фанта, яка живе і працює в Ізраїлі, вже прищепилася та розповіла про свій стан і процедуру.

Як пояснила жінка, вакцинацію проводять дуже організовано, і все абсолютно безкоштовно. Про це передає ТСН.

"Всі жителі Ізраїлю платять спеціальний податок і є членами певної лікарняної каси. Тобто вакцинація покривається коштом страхової медицини", - сказала Ілона.

Вона також зазначила, що купити вакцину і зробити щеплення поза чергою в Ізраїлі, як і в усьому світі, поки неможливо.

"Такого ще немає. Але я думаю, що це буде дуже дорого. І мало кому в голову прийде, адже є безкоштовна вакцинація", - додала українка.

Фанта пояснила, що технічно вважається медичним працівником, незважаючи на те, що не працює безпосередньо з пацієнтами.

"Я працюю в медичному комітеті з контролю за медичними дослідженнями, в офісі, з паперами, але технічно я медичний працівник і мала можливість вакцинуватися", - пояснила вона.

Ілона Фанта розповіла про вакцинацію від COVID-19 в Ізраїлі (фото: facebook.com/ilona.fanta)

Українка розповіла, що для вакцинації потрібно було зареєструватись та заповнити різні форми, зокрема, дати згоду на щеплення.

"Ми всі, хто підлягає вакцинації, отримали SMS. Сконтактувались за номером, нам вислали форми, ми їх заповнили, потім з нами знову сконтактувались, призначили чергу. Організованою групою нас автобусом відвезли в лікарню, вакцинували. Зараз повернули назад, на роботу. Все дуже організовано. Заповнюємо різні форми, де вказуємо, чим хворіли, чи є алергія, інші питання такого плану, пов'язані зі здоров'ям", - говорить Ілона.

Через 3 тижні запланована повторна вакцинація.

"Вакцинація двоетапна. 13 січня нас знову зберуть і повезуть на вакцинацію. Тоді ж будемо розповідати, як почували себе після першої вакцинації", - розповіла Фанта.

Після вакцинації українка почуває себе добре, жодних побічних дій не спостерігає. Каже, що до і після щеплення попередили про можливі побічні симптоми вакцини: що можливі головний біль, висипання, інші наслідки.

Після вакцинації від COVID-19 жодних застережень щодо різних дій - наприклад, не мочити місце щеплення чи не вживати алкоголь - не було.

Проте наголошується, що вимоги про носіння масок і дотримання соціальної дистанції досі актуальні.

"Тільки пізніше, після другої черги щеплення, можуть бути додаткові інструкції, але поки що ніхто не знає, якими вони будуть", - говорить вона.

Ілона розповіла, що вакцинувати від коронавірусу, як і в Україні, хочуть не всі.

"Дуже багато людей хочуть вакцинуватись, але дуже багато людей не хочуть. Наприклад, я працюю в офісі, то двоє вакцинувалися, а один чоловік не хоче поки, чекає, чи "виросте у нас хвіст", чи ні", - сказала вона.

Наступними в Ізраїлі будуть вакцинувати людей похилого віку, зараз їх записують у черзі на січень і лютий 2021 року.

Раніше ми писали про те, що вакцинувати не всіх українців, і розповідали, кому не можна робити щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно глава МОЗ Максим Степанов розповів, буде вакцина від коронавірусу в аптеках.