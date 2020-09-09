Українка померла, ожила і згадала минуле життя: літала над своїм тілом

Закарпатка змогла воскреснути після смерті і згадати минуле життя (фото: freepik)

Жінка з Закарпаття згадала минуле життя після того, як померла і воскресла

На Закарпатті стався дуже містичний випадок з Каміллою Ковач. Жінка після операції на щитовидній залозі пережила клінічну смерть. Вона розповіла, що увесь цей час літала над своїм тілом і спостерігала за подіями - лікарями, що намагалися реанімувати, операційну, коридор лікарні, морг.

Камілла навіть бачила в коридорі двоюрідну сестру, якій медики повідомили, що її більше немає в живих. Це сталося 20 років тому в Тернополі, і життя жінки згодом вже не було колишнім, пише zakarpatpost.

Жінка не пам'ятає, як прийшла до тями, але згадала, що в минулому житті була виноробом в Іспанії, і вже вмирала, але від отрути.

І хоча довгого світлого коридору вона не бачила, родичів не зустрічала, і не було нічого такого, про що часто згадують ті, що прийшли звідти, Камілла пережила своє минуле життя. Вона каже, що тоді так само задихалася... але від отрути.

"Мені дали наркоз і ввели в сон. Він був не таким, як зазвичай вночі. З одного боку, я усвідомлювала, що сплю, а з іншого - мені снилося, що я тону в морі... В цьому житті я ніколи не була на морі, ні разу, але уві сні все було неймовірно реальним... до мене почала повертатися пам'ять... я задихалася і перед моїми очима пропливали картини мого минулого..." - каже жінка.

У своїй "подорожі" вона усвідомлювала, що живе в Іспанії і у неї нещасливий шлюб, а чоловік хоче її смерті.

"Я розуміла, що живу в Іспанії, мій чоловік мене не любить, у нього є коханка, і він намагається мене позбутися... потім він дає мені випити вина з отрутою, і я вмираю... В той час моя уява знову переноситься до моря і я поринаю під воду, тону..." - додала Камілла.

Після цього вона побачила перед собою темряву, а через мить - яскраве світло. Це була лампа в операційній. Тоді вона помітила своє тіло, яке лежало змучене внизу, а навколо метушилися лікарі. Потім тіло жінки відвезли в морг, а в коридорі ридала сестра. Коли вона помітила страждання рідної людини, захотіла повернутися.

Цікаво, що після повернення Камілла почала грати на гітарі, хоча до цього не вміла цього робити.

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