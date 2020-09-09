ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українка померла, ожила і згадала минуле життя: літала над своїм тілом

Закарпаття, Середа 09 вересня 2020 17:11
Українка померла, ожила і згадала минуле життя: літала над своїм тілом
Закарпатка змогла воскреснути після смерті і згадати минуле життя (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Жінка з Закарпаття згадала минуле життя після того, як померла і воскресла

На Закарпатті стався дуже містичний випадок з Каміллою Ковач. Жінка після операції на щитовидній залозі пережила клінічну смерть. Вона розповіла, що увесь цей час літала над своїм тілом і спостерігала за подіями - лікарями, що намагалися реанімувати, операційну, коридор лікарні, морг.

Камілла навіть бачила в коридорі двоюрідну сестру, якій медики повідомили, що її більше немає в живих. Це сталося 20 років тому в Тернополі, і життя жінки згодом вже не було колишнім, пише zakarpatpost.

Жінка не пам'ятає, як прийшла до тями, але згадала, що в минулому житті була виноробом в Іспанії, і вже вмирала, але від отрути.

І хоча довгого світлого коридору вона не бачила, родичів не зустрічала, і не було нічого такого, про що часто згадують ті, що прийшли звідти, Камілла пережила своє минуле життя. Вона каже, що тоді так само задихалася... але від отрути.

"Мені дали наркоз і ввели в сон. Він був не таким, як зазвичай вночі. З одного боку, я усвідомлювала, що сплю, а з іншого - мені снилося, що я тону в морі... В цьому житті я ніколи не була на морі, ні разу, але уві сні все було неймовірно реальним... до мене почала повертатися пам'ять... я задихалася і перед моїми очима пропливали картини мого минулого..." - каже жінка.

У своїй "подорожі" вона усвідомлювала, що живе в Іспанії і у неї нещасливий шлюб, а чоловік хоче її смерті.

"Я розуміла, що живу в Іспанії, мій чоловік мене не любить, у нього є коханка, і він намагається мене позбутися... потім він дає мені випити вина з отрутою, і я вмираю... В той час моя уява знову переноситься до моря і я поринаю під воду, тону..." - додала Камілла.

Після цього вона побачила перед собою темряву, а через мить - яскраве світло. Це була лампа в операційній. Тоді вона помітила своє тіло, яке лежало змучене внизу, а навколо метушилися лікарі. Потім тіло жінки відвезли в морг, а в коридорі ридала сестра. Коли вона помітила страждання рідної людини, захотіла повернутися.

Цікаво, що після повернення Камілла почала грати на гітарі, хоча до цього не вміла цього робити.

Раніше ми писали, що сюжет з Яблунівки про НЛО, з яким зустрілися місцеві жителі, "порвав" мережу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя ЗакарпаттяНЛОмистика
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся