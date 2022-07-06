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Українка в Таїланді "попалася" зі 100 черепахами у валізі

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Середа 06 липня 2022 11:55
Українка в Таїланді "попалася" зі 100 черепахами у валізі У Таїланді затримали українку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Таїланді заарештували українку після спроби сісти на рейс зі 116 живими черепахами в багажі.

Про це повідомляє Metro.

Деталі скандалу з українкою

Служба безпеки аеропорту виявила у валізах громадянки України 14 променистих черепах, 98 африканських млинцевих черепах і чотирьох гігантських черепах Альдабри.

Контрабандистка повинна була сісти на літак з Бангкока в столицю Ефіопії Аддіс-Абебу.

До цього вона летіла рейсом Ефіопських авіаліній з міста Дар-ес-Салам в Танзанії до столиці Таїланду.

Черепахи виявили, коли додивилися багаж жінки. Поліція заарештувала українку за контрабанду диких тварин в країну. Тепер їй "світить" до 10 років в'язниці.

До цих пір незрозуміло, чи всі черепахи пережили 20-годинну подорож з Танзанії.

Чому черепахи цінні

Черепахи дуже цінуються на чорному ринку, їх продають за десятки тисяч фунтів, завдяки їх рідкості.

Променисті і африканські панцирні черепахи знаходяться під загрозою зникнення, в той час, як гігантський вид Альдабра також дуже рідкісні через багаторічне браконьєрство людини.

Як ми раніше писали, на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер.

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