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Українка стала жертвою нападу "кавалера" з інтернету: як вберегтись

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Одеса, П'ятниця 14 січня 2022 18:43
Українка стала жертвою нападу "кавалера" з інтернету: як вберегтись В Одесі на жінку напав "кавалер" з інтернету (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі 44-річна жінка стала жертвою нападу іноземця, з яким вона познайомилася в інтернеті. Зазначається, що чоловік запросив нову подругу погуляти у вечірню добу та напав на неї.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.

Так, чоловік почав загрожувати жінці ножем, відібрав у неї банківські картки, смартфон, готівку та прикраси.

Після цього перелякана жінка звернулася до поліції. За кілька годин зловмисника затримали копи у Стамбульському парку (за 500 метрів від місця нападу).

Правоохоронці розповіли, що при ньому була лише частина відібраних речей і цінностей жінки, інше іноземець встиг збути на "чорному ринку".

Поліцейські повернули речі господарці, за фактом інциденту вона написала заяву.

Тому підозрюваному загрожує ув'язнення від трьох до семи років.

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Як вберегтися від таких знайомств

Як відомо, рано чи пізно від онлайн-шанувальника надійде пропозиція зустрітися в реальному житті. Проте погоджуючись на зустріч, потрібно бути особливо обережним, адже можна стати жертвою маніяка, потрапити в заручники або бути пограбованим.

Схем безліч, і більшість спрямовані на дівчат. Кавалер може запропонувати покататися на машині, або запросивши до себе підсипати снодійне.

Плануючи побачення з людиною з віртуальної мережі ніколи не погоджуйтеся на зустріч в пустому або віддаленому місці, а також у квартирі. Головний тривожний сигнал – коли людина не схожа на фото в анкеті. Обов’язково розкажіть про плани друзям і близьким людям.

Відмовтеся від споживання алкогольних напоїв. Також важливо у будь-якій ситуації негайно звертатися до поліції.

Раніше ми повідомляли, що Monobank попередив про нову шахрайську схему.

Також ми писали, що шахраї намагалися вкрасти 720 тисяч доларів, призначених на обладнання для хворих на COVID-19.

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