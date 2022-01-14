Українка стала жертвою нападу "кавалера" з інтернету: як вберегтись
В Одесі 44-річна жінка стала жертвою нападу іноземця, з яким вона познайомилася в інтернеті. Зазначається, що чоловік запросив нову подругу погуляти у вечірню добу та напав на неї.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Одеській області.
Так, чоловік почав загрожувати жінці ножем, відібрав у неї банківські картки, смартфон, готівку та прикраси.
Після цього перелякана жінка звернулася до поліції. За кілька годин зловмисника затримали копи у Стамбульському парку (за 500 метрів від місця нападу).
Правоохоронці розповіли, що при ньому була лише частина відібраних речей і цінностей жінки, інше іноземець встиг збути на "чорному ринку".
Поліцейські повернули речі господарці, за фактом інциденту вона написала заяву.
Тому підозрюваному загрожує ув'язнення від трьох до семи років.
В Одесі жінка стала жертвою шахрая (od.npu.gov.ua)
Як вберегтися від таких знайомств
Як відомо, рано чи пізно від онлайн-шанувальника надійде пропозиція зустрітися в реальному житті. Проте погоджуючись на зустріч, потрібно бути особливо обережним, адже можна стати жертвою маніяка, потрапити в заручники або бути пограбованим.
Схем безліч, і більшість спрямовані на дівчат. Кавалер може запропонувати покататися на машині, або запросивши до себе підсипати снодійне.
Плануючи побачення з людиною з віртуальної мережі ніколи не погоджуйтеся на зустріч в пустому або віддаленому місці, а також у квартирі. Головний тривожний сигнал – коли людина не схожа на фото в анкеті. Обов’язково розкажіть про плани друзям і близьким людям.
Відмовтеся від споживання алкогольних напоїв. Також важливо у будь-якій ситуації негайно звертатися до поліції.
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