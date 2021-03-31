Українка зняла "сатанинський" кліп для американця: хто вона, і при чому тут кросівки "з кров'ю"

Чому кліп такий скандальний, і до чого тут кросівки "з кров'ю"

В провокаційному відеоряду на пісню MONTERO Lil Nas X опускається в пекло, де спокушає сатану гарячими танцями, а потім вбиває його, займаючи місце "повелителя зла".

Виконавець у ролику з'являється в кросівках Satan Shoes ("Сатанинське взуття"), лінійку якого артист просуває разом з кліпом.

Скандальний кліп Lil Nas X - MONTERO

Річ у тому, що у взутті, розробки дизайнерів MSCHF з Брукліна, використана справжня людська кров. А прототипом кросівок стали Nike Air Max 97.

У кожній парі бульбашку повітря в підошві заповнили кров'ю, яку змішали з чорнилом. До шнурівок кріпиться бронзова підвіска у вигляді пентаграми. Також на кросівках написано "LUKE 10:18". Це уривок з Євангелія від Луки: "Я бачив сатану, що впав з неба, як блискавка".

Кадри з провокаційного відео Lil Nas X - MONTERO

Компанія Nike тут же відхрестилася від співпраці з репером, але не тільки. На горе-дизайнерів MSCHF подали в суд, вимагаючи моральної компенсації за диявольський креатив, і заборони продажу кросівок.

Однак було вже пізно, лімітована лінійка з 666 пар пішла менше, ніж за хвилину.

Ті самі кросівки з кров'ю

Хто така Таня Муїньо

Таня Муїньо є відомим українським кліпмейкером, дизайнером, стилістом, фотографом і режисером.

Дівчина працювала над створенням відеокліпів для таких знаменитостей як Cardi B, Кеті Перрі, MONATIK ("Сильно", "Кружит", "Каждый раз"), "Время и Стекло", NK (Настя Каменських), Мішель Андраде, LAYAH, Скриптонит, IOWA.

Таня Муїньо з репером і командою (instagram.com/tanumuino)

Таня - рекордсмен за кількістю нагород у номінації "Найкращий відеокліп" щорічної української премії YUNA (перемогла три роки поспіль: у 2016, 2017 і 2018 роках). Переможниця в номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018).