Українка шокувала правдою про дотримання карантину в аеропорту Харкова

Українка показала, як працює аеропорт "Харків" під час карантину (фото: РБК-Україна)

Туристка з України розповіла, як працює харківський аеропорт під час карантину

Туристка з України, яка летить рейсом PC 427 до Стамбулу з Міжнародного аеропорту "Харків", розповіла в ексклюзивному коментарі Styler, як співробітники летовища дотримуються карантинних норм.

За словами дівчини, перше, що її неприємно вразило - відсутність перевірки температури на вході до терміналу.

"Я прибула заздалегідь в аеропорт для реєстрації (а раптом, щось нове буде). На вході була звичайна перевірка. Незважаючи на те, що на дверях аеропорту вказано, що обов'язково здійснюється перевірка температури, чоловік і пальцем не поворухнув, щоб поміряти. Я виходила ще один раз ще, і бачила, як в аеропорт пройшло людей 6-7 без перевірки температури", - розповіла Анна.

Температуру на вході до аеропорту міряють далеко не всім (фото: РБК-Україна)

Окрім того, багато людей з персоналу аеропорту просто прогулюються по будівлі без захисних масок. Їх близько 20%, що, каже дівчина, доволі багато.

Далеко не всі пасажири і персонал у аеропорту носять маски (фото: РБК-Україна)

"На реєстрації мене нічого не запитали про наявність маски. Деякі пасажири прийшли на реєстрацію без масок (в основному, громадяни Туреччини). Щоправда, персонал усіх наступних інстанцій - усі в масках", - зауважила Анна і додала, що посадка на літак проводиться групами по кілька чоловік.

Людей до літака запускають групами (фото: РБК-Україна)

Також туристка розповіла, що всі місця у літаку зайняті. Тому всі пасажири сидять без дотримання 1,5-метрової дистанції.

"Хоча стюардеси ходять між рядами і просять усіх надіти маски, прислухаються далеко не всі", - каже українка.

Раніше ми писали про те, що українцям озвучили кардинально нові правила перельотів.

Читайте також про те, що буде з цінами на авіаквитки в Україні після введення зборів за виліт пасажирів.