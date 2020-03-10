Українка шокувала правдою про перевірку на коронавірус у Києві: чхав всю дорогу

У Києві туристів не перевіряють на коронавірус (колаж РБК-Україна)

У Києві не перевіряють на коронавірус людей, які приїхали з Європи

Коронавірус вже в Україні і продовжує поширюватися по світу. Але прибулих з європейських країн пасажирів ніяк не перевіряють на наявність симптомів інфекції. Історію про те, як працюють відповідні служби в аеропорту "Київ", повідала Styler українка Анна, яка кілька днів тому повернулася з Європи в столицю.

За її словами, коли літак з Естонії приземлився в київському аеропорту, то пасажирів ніхто не перевіряв на коронавірус. І це незважаючи на те, що в салоні поруч з Анною сидів чоловік, який явно був хворий.

До слова, у тих же Естонії і Фінляндії, де була дівчина, туристів також особливо не перевіряли.

"У фінів всі швидко через рамочку проходять. Причому, це навіть не в аеропорту, а в морському порту - на виходах з порома. В Естонії теж швидко. Коли вилітала з Естонії в Київ - нікого не перевіряли. Але мені пощастило сидіти поруч з хворим чоловіком: він сякався і чхав всю дорогу. Стюардеси "відморожувалися", ніхто на нього взагалі не звертав уваги. Думала, як прилетимо, по-любому його затримають на контролі. Але весь прикол був в тому, що ніякого контролю не було в "Жулянах"! Коли приземлилися, сказали сидіти на місцях і не відстібати ремені, типу, будуть міряти температуру. Минуло 5 хвилин, але ніхто не прийшов, і всіх випустили. Мужик вільно вийшов непоміченим. А я ось тепер ось сиджу і чекаю, коли симптоми виявляться..." - поскаржилася Анна.

Раніше інша українка шокувала розповіддю про карантин в Італії, де за останню добу коронавірус підтвердився у 97 осіб.