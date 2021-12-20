Українка зробила безліч операцій, щоб стати схожою на Кім Кардашьян: що з цього вийшло (фото)

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

У Insragram у дівчини 1,6 млн підписників і 2619 публікацій. Альона Омович до заміжжя носила прізвище Богданова. Вона народилася в Києві в 1993 році. З 15 років почала бути моделлю, а в двадцятирічному віці Альона стала блогером.

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Спочатку дівчина ділилася зі своїми фоловерами секретами стрункої фігури: програмами тренувань, режимом харчування. А потім захопилась пластичними операціями. При цьому нещодавно вона ще більше збільшила сідниці.

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Підписники відзначають, що тепер у неї непропорційно виглядають сідниці і ноги. Хоча Омович говорила, що не хоче присідати в залі, щоб зберегти форму ніг, яка їй дуже подобається. Ось, що пишуть користувачі мережі:

Королева силікону;

Кентавр;

Чупакабра;

Це мені нагадало хробака з фільму "Люди в чорному";

Неначе тулуб від іншої людини;

Вам ці імпланти малі, знизу ж*па в'яла, а зверху - дві маленьких кульки. Де ви знайшли свого хірурга?

Варто зазначити, що незважаючи на негатив, позитивних коментарів більше.