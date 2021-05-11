Українка з міста Лубни Міла Кузнєцова, яка володіє найбільшими натуральними грудьми в країні, зробила відверте визнання. Вона розповіла, що в юності соромилася свого бюста і носила об'ємні футболки.
Дівчина відвідала програму "Без комплексів" і дала невелике інтерв'ю блогеру і журналістці Ганні Олицькій і розповіла, яке значення груди має в її житті.
У Міли Кузнєцової 15 розмір грудей. Вона - українська модель плюс сайз. Представляла Україну на кількох Міжнародних конкурсах, веде активно блог і пояснює дівчатам, як відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації, як не соромитися свого тіла. Кузнєцова живе в Києві, незаміжня.
"Дівчата погано часто реагують на груди. Називають футбольними м'ячами. І всяке "хахаха". Мене ображає "силіконова". Люди просто не вірять, що такі груди можуть бути натуральними", - зізналася українська модель.
Фото: Міла Кузнєцова (instagram.com/mila_kuznetsova10)
Вона розповіла, що груди почали швидко рости ще в школі, раніше, ніж в інших однокласниць. Кузнєцова дуже комплексувала з цього приводу.
"Я носила великі футболки, щоб не дай Бог не було видно мої груди. Сутулитися. Вважала, що це негарно. Замислювалася про операцію зі зменшення грудей", - поділилася модель.
Коли в юності довелося купувати перший бюстгальтер - дуже соромилася. Але з часом Міла зрозуміла, що груди – це її гідність і тепер вважає, що вона ідеальна.
Українка з найбільшими грудьми зробила відверте зізнання
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Українка з 7 розміром грудей вирішила від них позбутися.
А також розповідали про те, що українка стала рекордсменкою завдяки грудей і потрапила в Книгу рекордів.