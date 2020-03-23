Українка розповіла шокуючу правду про евакуацію

Коронавірус у всьому світі вразив вже понад 300 тисяч чоловік і привів до смерті понад 14 тисяч. Крім того, тисячам українців знадобилася евакуація з інших країн. Так одна з евакуйованих жінок розповіла, що процес евакуації пройшов не зовсім гладко, як це показали в новинах.

Марія Бояндина зазначила, що після евакуації, яка відбулася вчора, 22 березня, вона вже сумнівається, що не підхопила якусь хворобу. Жінка летіла з Тайланду. Прямого рейсу немає і все здійснювалося через хаб в Станбулі.

Евакуаційний літак компанії Sky Up здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль" близько 18:00. На борт зайшли люди в екіпіровці і масках, щоб виміряти температуру у пасажирів.

Евакуація українців (фото: facebook.com/manya.boyandina)

"Далі ми заповнили інструкції з самоізоляції, підписали їх і тут почалося. З літака довго не випускали, дихати було нічим, у хвості стало комусь погано від нестачі кисню. Далі по холоду роздягнені (у нас не було курток з собою) всі вийшли і пішли до автобуса, який набився битком і відвіз нас до терміналу B. Хто в курсі це старий маленький радянський термінал нашого міжнародного аеропорту "Бориспіль". У квитках було вказано термінал прибуття F", - зазначила Марія.

Евакуація українців (відео: facebook.com/manya.boyandina)

Коли люди зайшли в термінал, то побачили, що за ними заходять ще сотні людей. При цьому в даний термінал зібрали людей з чотирьох евакуаційних літаків. За словами жінки, зібралося близько тисячі чоловік.

"Всі штовхаються, тиснуть один одного, сваряться. Наші люди не знають, що таке культурна черга, всім треба бути першими. Чесно, у нас пропав дар мови. Це було схоже на загін худоби перед бойнею", - написала українка.

Вона також зазначила, що в терміналі було дуже холодно, і туалет був тільки на 2 кабінки. При цьомучерез велику кількість людей було важко дихати. Марія думала, що великий натовп людей попереду зібралася через експрес-теси, але всі вони стояли в черзі до паспортного контролю.

"Вся ця юрба стояла півтори години в маленькому залі, відстань між людьми була 10 сантиметрів, іноді його не було зовсім. Після цього всі роз'їхалися хто куди. Який відсоток людей з цієї маси свідомо піде на самоізоляцію, я не знаю", - написала Марія.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для повернення українців з-за кордону з 23 по 28 березня в рамках евакуації через коронавірус.