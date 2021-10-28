Українка розповіла, як лікувала коронавірус: "швидка відмовилась забирати та погрожувала поліцією"

У місті Нікополі Дніпропетровської області у лікарнях зараз немає вільних місць для хворих на коронавірус. Тому у деяких випадках містяни звертаються до поліції, щоб їх госпіталізували.

Як розповіла жінка, на коронавірус захворіла вся її родина. Зокрема, тиждень вона зі своїм 7-річним сином пролежала у Дніпрі. Однак, коли повернулася до Нікополя то у неї впала сатурація та частково зникли зір та слух. Тому вона викликала швидку.

"Мені погрожували поліцією. Я сперечалася. Включала відео, щоб зафіксувати, що кажуть, бо від кисневого голодування в мене було порушено все: координація рухів, мова, сприйняття інформації, частково зник слух та зір. Довезли до лікарні. Чекала довго. За годину нарахувала 8-10 швидких. Мене прийняли за 3 години. Відправляли додому на домашнє лікування.", - розповіла жінка.

Вона зазначає, що вона відмовилася та викликала поліцію.

Тому її ушпиталили до лікарні в Марганці за 15 км від Нікополя, де така ж ситуації з коронавірусом.

Окрім того, жінка закликає вакцинуватися, щоб потім не лежати у важкому стані в лікарні.

"Я не робила вакцинацію, мені було не до неї якось. Але коли переносиш і бачиш усе це, приходиш до висновку, що вакцинація потрібна. Усі відділення забиті літніми людьми. Щоб потім не лежати у ковідному відділенні та не шкодувати, що не вакцинувалися, йдіть і зробіть щеплення", - написала Юлія.