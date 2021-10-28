Українка розповіла, як лікувала коронавірус: "швидка відмовилась забирати та погрожувала поліцією"
У місті Нікополі Дніпропетровської області у лікарнях зараз немає вільних місць для хворих на коронавірус. Тому у деяких випадках містяни звертаються до поліції, щоб їх госпіталізували.
Про це розповіла жителька Нікополя Юлія Зволь, повідомляє Наше місто".
Як розповіла жінка, на коронавірус захворіла вся її родина. Зокрема, тиждень вона зі своїм 7-річним сином пролежала у Дніпрі. Однак, коли повернулася до Нікополя то у неї впала сатурація та частково зникли зір та слух. Тому вона викликала швидку.
"Мені погрожували поліцією. Я сперечалася. Включала відео, щоб зафіксувати, що кажуть, бо від кисневого голодування в мене було порушено все: координація рухів, мова, сприйняття інформації, частково зник слух та зір. Довезли до лікарні. Чекала довго. За годину нарахувала 8-10 швидких. Мене прийняли за 3 години. Відправляли додому на домашнє лікування.", - розповіла жінка.
Вона зазначає, що вона відмовилася та викликала поліцію.
Тому її ушпиталили до лікарні в Марганці за 15 км від Нікополя, де така ж ситуації з коронавірусом.
Окрім того, жінка закликає вакцинуватися, щоб потім не лежати у важкому стані в лікарні.
"Я не робила вакцинацію, мені було не до неї якось. Але коли переносиш і бачиш усе це, приходиш до висновку, що вакцинація потрібна. Усі відділення забиті літніми людьми. Щоб потім не лежати у ковідному відділенні та не шкодувати, що не вакцинувалися, йдіть і зробіть щеплення", - написала Юлія.
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