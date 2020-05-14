Українка розповіла, як лікують від коронавіруса в лікарні: 25 тис. грн за ліки

Харків'янка розповіла про боротьбу з COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Жінка їх Харкова розповіла, як лікують від коронавірусу в лікарнях

Українка з Харкова допомагає лікувати хворого коронавірусом чоловіка. Жінка розповіла, що незважаючи на анонсоване безкоштовне лікування від інфекції, в лікарні доводиться багато платити. За її словами, залишаються безкоштовними повітря, палата і тести.

Чоловік жінки зараз в інфекційному відділенні харківської лікарні, у нього розвинулася пневмонія. За її словами, за ліки для чоловіка вона заплатила 25 тисяч гривень.

"Мені сказали, що чоловіка переводять в інше відділення, на кисень. Він дома дихав нормально, кашляв трохи вдень, вночі не кашляв. Там йому відразу дали маску, і він досі не може без неї жити. Я думала, що йому стане легше, тому що почнуть вводити все-таки антибіотики та противірусні внутрішньовенно", — розповіла Олена Дурсанова виданню Kharkiv Today.

Олена каже, що кожен день змушена платити по 3 тисячі гривень за його лікування.

"Безкоштовно тести, палата і кисень, наскільки я розумію, а решта — людям виносять списки, я не одна така. Три тисячі гривень мені обходилася жодна реанімація в день без дорогих ліків, які йому ввели", - поділилася жінка.

Потім жінка дізналася, що існує препарат від ускладнення коронавірусу - цитокинового шторму і почала збирати на нього гроші. Обійшлося це у 25 тисяч гривень.

"Мені дали телефон представника швейцарської фірми, тільки дози, яка мені потрібна, більше в Харкові немає, її треба тепер знову везти. Я звернулася і мені сказали, так, можна зробити, він є в протоколі. Але його ж нікому не роблять, тому що, як мені сказали, треба було зробити спочатку аналіз, а ці аналізи роблять в лабораторіях і ще не у всіх. Ще і час пройде, поки його зроблять, щоб розуміти, наскільки йому потрібні ці ліки. Мені просто сказали, що вони йому треба. Я вже просто відступити назад не могла ніяк, тому що я розумію, мені треба чоловіка якось витягувати", — пояснила Олена Дурсанова.

Зараз жінка збирає гроші на лікування свого хворого чоловіка.

Як ми раніше писали, в Україні запустять новий вид тестування на COVID-19.

Автор: Марія Соловей