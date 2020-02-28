Українка у Нових Санжарах відзначила ювілей: яскраві фото з карантину

Коронавірус вже вразив понад 83 тисяч осіб в більш ніж 50 країнах. Поки Україна готується до виявлення інфікованих, у Нових Санжарах триває обсервація. Одна з евакуйованих українок відсвяткувала в санаторії Національної гвардії своє 20-річчя. Журналіст Олександр Махов, який живе з евакуйованими з Уханя розмістив на своїй сторінці у Facebook фото зі святкування.

Іменинниця Вікторія Рудько учасниця танцювального колективу, який екстрено вивезли з епіцентру коронавіруса в Китаї. Дівчина працювала в Ухані в дитячому парку розваг.

Українка в Нових Санжарах відсвяткувала ювілей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

Подружки організували для Вікторії невеличке свято з тортом, а дістати квіти допомогла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка живе в Нових Санжарах в окремому корпусі.

З нагоди свята лікарі дозволили всім зібратися для привітання, після чого "пацієнти" розійшлися по своїх кімнатах.

Українка в Нових Санжарах відсвяткувала ювілей (фото: facebook.com/Oleksandr Makhov

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