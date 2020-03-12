Українка з Китаю розповіла про ситуацію з коронавірусом: епідемія піде на спад

Українка з Китаю Світлана Дзюма розповіла, як місцеві жителі переживають коронавірус, а також про те, які заходи вживають правоохоронні органи за порушення правил.

Дівчина стверджує, що в Китаї особливої паніки не було, вона, як не дивно, поширювалася на інші країни. Подробицями свого життя та життя місцевих жителів українка поділилася з виданням "Сьогодні".

Українка Світлана Дзюма родом із Кременця Тернопільської області, проте вже більше шести років живе в Китаї, де на коронавірус, за її словами, люди реагували набагато спокійніше, ніж в Україні.

"Ми знаходимося досить далеко від самого епіцентру епідемії, від Уханя приблизно у 1000 кілометрів. Але карантин вводився відразу і скрізь. Закрилися всі магазини. Були відкриті тільки супермаркети на кілька годин. Наприклад, з 9 ранку до 2 годин дня",- розповідає Дзюма.

Коронавірус - українка з Китаю поділилася важливою інформацією (фото: facebook.com/svetlana.dzyuma)

Епідемія, вважає українка, піде на спад. Пов'язує вона це з тим, що за 10 березня померло всього 17 осіб, хоча раніше коронавірус щодня забирав життя 150-200 чоловік.

"Я вже два дні як почала виходити на вулицю. У нас квартал був дійсно закритим, стояла охорона. Випускали тільки в певний час, щоб сходити в супермаркет раз в три дні. Тому я з дітьми була змушена сидіти вдома, а зараз ми вже виходимо і гуляємо. Інші також виходять, правда з сім'ями, а не з друзями або знайомими. Кілька людей я бачила взагалі без масок. Раніше під час карантину, якщо виходиш без маски, можна було отримати штраф, або сісти на кілька днів за порушення закону", - поділилася українка.

Нагадаємо, що експерти зробили важливу заяву про коронавірус.

Ми писали, що дружина зараженого українця зробила тривожну заяву.