Українка виготовляє з шерсті своїх домашніх улюбленців одяг, який лікує хвороби

У Полтавській області жінка виготовляє справжні шедеври з шерсті своїх годованців. У Неонілли дві собаки, а їх шерсть не пропадає, а йде у креативне русло. Так, українка робить різноманітний одяг з собачої шерсті.

Серед її робіт - рукавиці, валянки, шкарпетки, жилети і навіть сукні. Біла швейцарська вівчарка Афіна і бішон фрізе Купідон для Неонілли і Юрія давно стали не лише членами сім'ї, але й партнерами по бізнесу. Всього з однієї собаки за 40 хвилин вдається вичесати близько 50 грамів шерсті. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За зиму українка в'яже близько 50 пар шкарпеток, вартість пари стартує від декількох сотень гривень. Неонілла і її чоловік відзначають, що від відсутності замовлень не страждають. Попит є навіть з-за кордону.

Неонілла каже, собаки обожнюють, коли їх вичісують. Шерсть жінка перетворює в нитку з допомогою прядки.

Ще один виріб Неонілли - білий жилет з квітами з овечої вовни. Є ще сукні і валянки. Щоб виготовити такий одяг, жінка використовує техніку валяння. За словами майстрині, за кордоном ексклюзивний одяг купують мінімум від 250 доларів.

За словами українки, одяг з шерсті тварин гіпоалергенний.

Українка робить одяг з вовни собак (відео: ТСН)

Як ми раніше писали, українка з Дніпра потрапила в Книгу рекордів Гіннеса завдяки унікальній колекції сонечок.