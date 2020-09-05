Українка хотіла приховати згвалтування 5-річної доньки в Єгипті: нові деталі

Зґвалтування дівчинки з України в Єгипті (колаж: РБК-Україна)

У МЗС України розкрили нові подробиці події

Нещодавно світ шокувала новина про те, що в Єгипті на популярному курорті Шарм-ель-Шейх сталося згвалтування 5-річної дівчинки з України. Проте найбільш дивним виявилося те, що мати намагалася приховати справжню причину травми у дитини. У МЗС розкрили нові подробиці події.

Як повідомляється в пресслужбі поліції Сумської області, правоохоронці дізналися про цей випадок від МЗС України. Співробітники поліції отримали повідомлення про те, що в лікарню популярного курорту була доставлена 5-річна мешканка Сум, для надання медичної допомоги з ознаками зґвалтування. Про це правоохоронці розповіли у коментарі "ТСН".

"За інформацією посольства України, цій малолітній дитині була невідкладно проведена операція, а також здійснений огляд лікарем-гінекологом. При огляді було виявлено специфічні фізичні травми, які могли бути отримані в результаті дій насильницького характеру", - йдеться в повідомленні поліцейських.

При цьому в поліції підкреслили, що мати дотримується іншої версії причини появи травми. Дівчинка нібито травмувався у результаті невдалого стрибка в басейні. За фактом події співробітники ГУНП в Сумській області порушили кримінальне провадження за частиною 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у справі про можливе зґвалтуванні дітьми 4-річної дівчинки біля Нових Санжар з'ясувалися нові деталі.

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