Українка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянина

Що відомо про дівчину

Так, дівчина народилася в Києві у 1993 році. Дівоче прізвище - Богданова. У модельному бізнесі вона з 15 років, а у двадцятирічному віці Альона стала блогером.

Зокрема, дівчина ділилася зі своїми підписниками секретами струнких фігур. Однак, якось Альона вирішила вразити своїх шанувальників і зробила мамопластику. Також з того часу дівчина збільшувала груди ще двічі, тому що перша операція, за її словами, була невдалою.

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Окрім того, вона зробила мініатюрний носик, поставила імплантати в сідниці, зробила котячий погляд, встановила вініри та регулярно робить уколи краси.

Нещодавно дівчина зробила другу пластику сідниць, збільшивши їх ще більше.

Попри жорсткий хейт та критику в соцмережах, дівчина вважає себе дуже красивою, а свої операції – вдалими. А негативні коментарі вона називає простою заздрістю.

У Insragram у дівчини 1,6 млн підписників і 2625 публікацій.

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)