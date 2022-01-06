ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянина

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 15:57
Українка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянина Українка перетворила себе на Кардаш'ян (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

27-річна українська модель Альона Омович мріє виглядати як американська зірка Кім Кардашьян. Заради цього вона вставила імпланти в груди, збільшила сідниці, губи, провела ринопластику і ряд інших операцій.

На своїй сторінці в Instagram дівчина часто публікує відверті фото. Однак, не усі в захваті від її зовнішності та часто пишуть образи.

Що відомо про дівчину

Так, дівчина народилася в Києві у 1993 році. Дівоче прізвище - Богданова. У модельному бізнесі вона з 15 років, а у двадцятирічному віці Альона стала блогером.

Зокрема, дівчина ділилася зі своїми підписниками секретами струнких фігур. Однак, якось Альона вирішила вразити своїх шанувальників і зробила мамопластику. Також з того часу дівчина збільшувала груди ще двічі, тому що перша операція, за її словами, була невдалою.

Українка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянина

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Окрім того, вона зробила мініатюрний носик, поставила імплантати в сідниці, зробила котячий погляд, встановила вініри та регулярно робить уколи краси.

Нещодавно дівчина зробила другу пластику сідниць, збільшивши їх ще більше.
Попри жорсткий хейт та критику в соцмережах, дівчина вважає себе дуже красивою, а свої операції – вдалими. А негативні коментарі вона називає простою заздрістю.

У Insragram у дівчини 1,6 млн підписників і 2625 публікацій.

Українка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянинаУкраїнка хотіла перетворити себе на Кардаш'ян десятками операцій, але стала схожа на інопланетянина

Альона Омович (фото: instagram.com/alena_omovych)

Раніше ми повідомляли, що "Одеська Барбі" Валерія Лук'янова різко здала і постаріла.

Читайте РБК-Україна в Google News
блогер модель
LITE
Різдвяний Святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день
Різдвяний Святвечір 2022: що категорично не можна робити в цей день