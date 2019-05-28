Українка покинула дитину в ігровій кімнаті в Москві: всі подробиці. Відео

Українка залишила дитину в ігровій кімнаті торговельно-розважального центру Москви. Інцидент стався в неділю, 26 травня. Жінка розповіла про свій вчинок, повідомляють росЗМІ.

Вона сплатила перебування дитини на одну годину і залишила заклад. Причому на відео з прихованих камер можна помітити, що дитина намагалася наздогнати матір-зозулю.

Коли через кілька годин горе-мати не з'явилася, співробітники центру намагалися їй додзвонитися (за номером, який вона залишила при заповненні документів у центрі).

По телефону вона заявила, що не збирається забирати дитину. Сказала: "Він мені набрид, залиште його собі".

Пізніше жінку затримали правоохоронці розповіли, що 34-жінка була під впливом наркотиків. Жінка відмовилася пояснити причини свого вчинку, а натомість запропонувала правоохоронцям зняти порно.

Українка покинула дитину в ТЦ Москви (відео: YouTube/MySlo)

Хлопчика звуть Саша, йому шість років. Дитину доставили в лікарню. Пізніше за ним прийшов співмешканець матері, який хотів забрати дитину. Хоча хлопчик і впізнав чоловіка, медики не віддали дитину.

Тоді чоловік сам викликав поліцію до себе додому, де в цей момент перебувала горе-матір. Пізніше він прийшов у відділення поліції, щоб дати свідчення у справі.

Українка покинула дитину в ТЦ Москви (співмешканець горе-матері, фото: росЗМІ)

Співмешканець Вікторії живе в Москві і працює лікарем-офтальмологом. Він розповів, що затримана жінка живе з сином у Тульській області і іноді приїжджає до нього в гості. За його словами, періодично він запросшував жінку до себе нібито навести порядок в домі.

Мати-зозулю звуть Вікторія, вона уродженка Харкова. У Москві займається проституцією під псевдонімом "Міла". Журналісти виявили анкету дівчини, в якоій вона обіцяє надати широкий спектр інтим-послуг.

Українка покинула дитину в ТЦ Москви (фото: росСМИ)

Пізніше жінка все ж підтвердила, що це її дитина, і вона залишила її у знайомої в ігровій кімнаті.

З приводу занять проституцією, жінка ухильно відповіла: "Є певні моменти. Нехай так вважають".

Також вона розповіла, що відвідувала Сашу в лікарні, а інцидент називає "ситуацією, яка чомусь сталася".

Українка покинула дитину в ТЦ Москви (відео: YouTube/LifeShot)

Нагадаємо, раніше уроженка України залишила трирічну дочку в поліклініці Москви, тому що дитина заважала їй будувати стосунки з новым співмешканцем.