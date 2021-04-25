Українець, дружина якого померла після пологів, написав листа Ілону Маску: що він його попросив

У жителя Харкова Дмитра Марченка сталося горе в сім'ї, яке змусило його написати листа американському мільярдерові і підприємцю Ілону Маску. Річ у тім, що українець втратив свою 31-річну дружину. Жінка померла після пологів і ускладнень від COVID-19.

Дмитро попросив Ілона Маска винайти машину часу, щоб врятувати свою дружину. Своє звернення англійською мовою він розмістив у Instagram .

"Добрий день, Містер Ілон Маск! Я дуже сподіваюся, що ви прочитаєте мій лист, тому що він дуже важливий для одного зломленого чоловіка і двох його маленьких дочок, які залишилися без кращої дружини і матері в одній особі в усьому світі", - так почав своє звернення Дмитро.

Дружина Дмитра Марченка (фото: instagram.com/dima_riccardo)

При цьому він упевнений, що американський підприємець може винайти машину часу, яка йому дуже важлива для порятунку дружини. Він підкреслив, що крім порятунку дружини його більше нічого не цікавить і навіть біткоіни по 10 доларів.

За словами харків'янина, під час лікування дружини лікар допустив фатальну помилку, яка стояла життя його дружини. Тепер він хоче все виправити.

"Моя дружина померла від COVID-19 (помилка лікаря). На жаль, після пологів і цитокінової бурі її організм був настільки ослаблений, що навіть найсильнішій жінці не вдалося вибратися, хоча вона цілий місяць боролася з хворобою", - зазначив Дмитро.

Дмитро Марченко з дружиною (фото: instagram.com/dima_riccardo)

Він заявив, що вивчив все, що могло продовжити життя дружині, і тепер точно знає момент, коли він міг би врятувати її. Саме туди він і хоче повернуться.

"Якщо я це зроблю, моя дружина вперше зустріне свою дитину Мію, у неї буде шанс вперше побачити, як її старша дочка ходить в школу, вона зможе здійснити свою мрію стати модельєром, вона народить ще чотирьох наших дітей, і ми помремо разом у 84 роки, тримаючись за руки, як ми і мріяли", - написав чоловік.

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