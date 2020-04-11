Українець помер від коронавіруса в США: у МЗС розповіли про жертви COVID-19 за кордоном

Громадянин України помер від коронавіруса в лікарні Нью-Йорка в Штатах
Коронавірус в Україні станом на сьогодні забрав життя 73 громадян, але наші співвітчизники стають жертвами небезпечної хвороби й у інших країнах.
У Міністерстві закордонних справ навели сумну статистику та розповіли, скільки українців померло від COVID-19 за кордоном.
Згідно з оперативною інформацією дипустанови щодо коронавіруса, опублікованої на Telegram-каналі, за кордоном від COVID-19 вже померли шість громадян України.
У МЗС розповіли, що кількість загиблих зросла з 5 до 6 осіб, але не уточнили стать і країну, де стався летальний випадок.
11 квітня директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев заявив, що вчора стало відомо про смерть українця в США.
"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорку Wyckoff Heights Medical внаслідок захворювання COVID-19", - цитує Погорельцева УНІАН.
У дипломатичному відомстві поінформували, що за кордоном 172 українця лікуються від ускладнень, викликаних COVID-19:
У МЗС додали, що за кордоном від коронавіруса одужали 19 українців: по чотири людини в Японії та Домініканській Республіці, по два - у Польщі та Італії, по одному - в Британії, Нігерії, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.
Раніше ми писали про те, що український лікар в Італії - епіцентрі COVID-19 в Європі - розповів, як допомагає місцевим медикам лікувати пацієнтів з коронавірусом і порівняв стан українських та італійських лікарень.