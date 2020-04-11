Українець помер від коронавіруса в США: у МЗС розповіли про жертви COVID-19 за кордоном

Коронавірус в Україні станом на сьогодні забрав життя 73 громадян, але наші співвітчизники стають жертвами небезпечної хвороби й у інших країнах.

У Міністерстві закордонних справ навели сумну статистику та розповіли, скільки українців померло від COVID-19 за кордоном.

Згідно з оперативною інформацією дипустанови щодо коронавіруса, опублікованої на Telegram-каналі, за кордоном від COVID-19 вже померли шість громадян України.

У МЗС розповіли, що кількість загиблих зросла з 5 до 6 осіб, але не уточнили стать і країну, де стався летальний випадок.

11 квітня директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев заявив, що вчора стало відомо про смерть українця в США.

"10 квітня Генеральне консульство України в Нью-Йорку отримало інформацію про факт смерті громадянина України, який помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорку Wyckoff Heights Medical внаслідок захворювання COVID-19", - цитує Погорельцева УНІАН.

У дипломатичному відомстві поінформували, що за кордоном 172 українця лікуються від ускладнень, викликаних COVID-19:

в Італії - 121 громадянин України

у Греції - 22,

в Іспанії - 5,

у Німеччині - 4,

в Австрії - 3,

у США - 2

у Португалії - 2,

у Швеції, Чехії, Таїланді, Сербії, на Сейшельських островах, в РФ, ОАЕ, Нідерландах, Нігерії, на Мальті, Польщі, Бельгії та Єгипті - по одному.

У МЗС додали, що за кордоном від коронавіруса одужали 19 українців: по чотири людини в Японії та Домініканській Республіці, по два - у Польщі та Італії, по одному - в Британії, Нігерії, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії.

Раніше ми писали про те, що український лікар в Італії - епіцентрі COVID-19 в Європі - розповів, як допомагає місцевим медикам лікувати пацієнтів з коронавірусом і порівняв стан українських та італійських лікарень.