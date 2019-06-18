Українець розповів, як рятував людей в масштабній ДТП у Польщі (відео)

У ДТП в Польщі біля міста Щецин 9 червня - коли вантажівка збила сім автомобілів - українець врятував двох дітей і двох жінок. Андрій Сировацький проїжджав повз і став свідком жахливої аварії, він поспішив на допомогу постраждалим, які не могли вибратися з палаючих машин. Місцева рада польського західно-поморського воєводства нагородила героя, йдеться в сюжеті ТСН.

Масштабна автокатастрофа всього забрала шість життів.

Як розповіли дружина і дочка Андрія, він досі картає себе за те, що не зміг врятувати всіх. Дружина героя зазначила, що він не вагається, коли мова йде про життя людей.

"Він хороша людина, добре ставиться до дітей і до мене. Він - найважливіша людина в моєму житті", - розповіла вона.

Фото: скріншот

Коли Андрій Сировацкий побачив ДТП, він дістав вогнегасник зі свого авто і почав гасити полум'я, що охопило інші машини. Потім кинувся витягати людей з транспорту.

"Я побачив, як хтось з машини поклав руку на скло. Я не міг відкрити двері. Тоді розбив вікно і витягнув жінку. Потім була ще одна жінка, яка заплуталася в ремені безпеки. Інший водій машини витягнув чоловіка, але його врятувати не вдалося", - розповів він.

У Польщі під Щецином сталася масова ДТП 9 червня (фото: wiadomosci.wp.pl)

Голова уряду місцевого польського воєводства Ольгерд Геблевич вручив герою диплом за мужність.

"Я вдячний, що можу познайомитися з такою людиною, як ви. Не тільки сильною, але і добросердною", - зазначив він.

Також родині українця подарували тижневу путівку на курорт у польський Колобжег. Крім того, Геблевич пообіцяв поклопотатися перед президентом Польщі про надання сім'ї Сировацького польського громадянства.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, у польському Гожуві в лікарні помер 19-річний українець, який від 12 травня перебував у важкому стані у результаті страшної аварії.

Нагадаємо, в квітні в результаті автомобільної аварії в Польщі поблизу Кентшин у Вармінсько-Мазурському воєводстві в ніч проти 14 квітня загинули громадяни України.