Українець розповів, скільки коштує і як проходить лікування від коронавіруса

Коронавірус в Україні станом на 12 квітня діагностовано у 2777 осіб. Один з хворих не боїться зізнатися у своєму діагнозі та активно розповідає, як проходить його лікування, які ліки він приймає та у скільки це виходить грошей.

Хворий на коронавірус киянин Віктор Фантаєв розповів на своїй Facebook-сторінці як проводиться його лікування в одній зі столичних лікарень.

"Багато запитували про лікування, напишу вам просто набір ліків: АСС 200, амброксол, цефтріаксон, роблю інгаляції декасаном і пульмикортом, плаквеніл, крапельниці левоксимеда, крапельниці інфулгана, крапельниці ресорбілакта, ще 2 крапельниці, але я їх не пам'ятаю", - повідомив він.

За словами хворого, за весь час лікування він витратив на ліки не більше 1000 грн.

Також киянин розвіяв міфи, що з'явилися у зв'язку з дезінформацією в мережах:

Міф 1 - лікарі не лікують без грошей . Лікарі не вимагають грошей у мене, багато цього дивуються, але у мене жодного разу не попросили грошей.

. Лікарі не вимагають грошей у мене, багато цього дивуються, але у мене жодного разу не попросили грошей. Міф 2 - ліків немає, лікування дуже дороге. За весь час я витратив на ліки не більше 1000 грн. Це було те, що дійсно було відсутнє в лікарні або додатково введено в лікування і не передбачено лікарнею. Ці 1000 грн просто сміх, на тлі того, що надає лікарня.

За весь час я витратив на ліки не більше 1000 грн. Це було те, що дійсно було відсутнє в лікарні або додатково введено в лікування і не передбачено лікарнею. Ці 1000 грн просто сміх, на тлі того, що надає лікарня. Міф 3 - платні аналізи, рентген та інші обстеження. Рентген, аналізи, кардіограма все робиться безкоштовно. Платним буде КТ з причини, що робить його приватна структура.

Рентген, аналізи, кардіограма все робиться безкоштовно. Платним буде КТ з причини, що робить його приватна структура. Міф 4 - не можна передавати передачі/їжу. Можна, через приймальне відділення. І навіть "Глово" приїжджає. Що ви точно не будете робити, так це їсти лікарняну їжу.

Скріншот (facebook.com/viktorfant)

Нагадаємо, раніше головний санлікар заявив, що Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавіруса.