Українець розповів, скільки коштує і як проходить лікування від коронавіруса

Коронавірус в Україні лікують переліком ліків, спрямованих на усунення симптоматики захворювання
Коронавірус в Україні станом на 12 квітня діагностовано у 2777 осіб. Один з хворих не боїться зізнатися у своєму діагнозі та активно розповідає, як проходить його лікування, які ліки він приймає та у скільки це виходить грошей.
Хворий на коронавірус киянин Віктор Фантаєв розповів на своїй Facebook-сторінці як проводиться його лікування в одній зі столичних лікарень.
"Багато запитували про лікування, напишу вам просто набір ліків: АСС 200, амброксол, цефтріаксон, роблю інгаляції декасаном і пульмикортом, плаквеніл, крапельниці левоксимеда, крапельниці інфулгана, крапельниці ресорбілакта, ще 2 крапельниці, але я їх не пам'ятаю", - повідомив він.
За словами хворого, за весь час лікування він витратив на ліки не більше 1000 грн.
Також киянин розвіяв міфи, що з'явилися у зв'язку з дезінформацією в мережах:
Скріншот (facebook.com/viktorfant)
Нагадаємо, раніше головний санлікар заявив, що Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавіруса.